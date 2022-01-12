الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا فينزا 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

مواصفات سيارة تويوتا فينزا نتعرف لها من خلال هذا المقال حيث تعتبر السيارة من موديل أفانزا من أرقى وأفضل نوعيات موديلات السيارات التي تتواجد بكافة الأسواق ليس على المستوى المحلي بل على مستوى العالم، ومن أبرز موصفات السيارة من هذا الموديل براعة التصميم الداخلي والخارجي وروعة الأداء على الطرق بالغة الوعورة، وفيما يأتي وصف لأهم ما تمتاز به السيارة مع بيان تكلفة شراءها بالأسواق.م

مواصفات سيارة تويوتا فينزا في السعودية

نتحدث خلال هذا المقال عن مواصفات سيارة تويوتا فينزا عن كل ما يتعلق بالأسعار وأهم مواصفات السيارة تويوتا فينزا 2022 والتي قد دخلت ضمن النظام المخصص لأنواع سيارات الدفع الرباعي ولها العديد من المزايا التي تستحق أن نشير لها بمزيد من التفصيل وبالنسبة لمواصفات السيارة فتكون على النحو الآتي مواصفات سيارة تويوتا فينزا

مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 من أبرزها روعة الأداء مع قوة التصميم الهيكلي من أصلب المواد الخام التي تتحمل أصعب الطرق وتسبر مواجهةً لأصعب المنعرجات، ومن أهم المواصفات الحصرية التي تتمتع بها السيارة ما يلي:

السيارة تتسم بالحداثة بالتصميمين الداخلي والخارجي وروعة المقصورة من الداخل وراحة مقاعدها المصممة بأعلى مستوى من الجودة ومن أفضل الخامات.

السيارة من النوع العائلي ذات الحجم من النوع الوسطي.

المصابيح الأممية من نوعية ليد مع توفر نوع الفرامل الخلفية مع الإضاءة بدرجة خافتة.

العديد من الألوان تتسم بها السيارة ومنها الأسود واللون السماوي والشكل المخطط.

السيارة قد تم تزويدها بملحقات لضمان السلامة ومن بينها الوسائد الهوائية والتي تساعد على امتصاص الرضوض والصدمات.

يتوفر بالسيارة المصراع من النوع الشبكي.

توفر الخاصة التي تسمح بالثبات الدائم على مختلف الطرق.

تتوفر الشاشة الأمامية للعرض.

أسعار سيارة تويوتا فينزا بالسعودية