 عروض سيارات تويوتا راش من عبد اللطيف جميل في السعودية لفترة محدودة

عروض سيارات تويوتا راش من عبد اللطيف جميل ، تقدم شركة عبد اللطيف جميل فرصة لكل من يريد امتلاك سيارة العمر ولا يستطيع الدفع كاش أو فوري فـ تقدم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بـ امتلاك سيارات من خلال العروض التي تقدمها لعملائها، كما أن للشركة عدة فروع في جميع أنحاء المملكة السعودية، ومن أهم مميزات التعامل مع شركة عبد اللطيف جميل أنه عند التقديم لا يدفع المتقدم أي مصاريف إدارية، والتعاقد بدون كفيل أو بدون دفعة مسبقة، كما أن التعاقد بين الأطراف المعنية يتم تحت رقابة الهيئة الشرعية، واطلقت شركة جميل العروض على فئتين من سيارات تويوتا وهي تويوتا Rush ستاندرد وتويوتا راش GL وسوف نناقش أهم عروض سيارات تويوتا راش بشكل مفصل أسعار ومواصفات.

عروض سيارات تويوتا راش من عبد اللطيف جميل

تعد تويوتا راش من السيارات العائلية المريحة لها 7 من المقاعد التي تسيع 7 أشخاص راشدين، كما تتحمل السيارة السفر الطويل والمسافات الطويلة .

كما أوضحنا تقدم الشركة عرض مميز لبيع سيارة تويوتا راش ستاندرد وجي ال بالتقسيط على 60 شهر وهذه هي المواصفات العامة لسيارة تويوتا راش 2022:

عزم الدوران 136 رطلا

قوة المحرك 1496 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

6 وسائد هوائية وجانبية.

مكيف هواء من الأمام والخلف.

المصابيح الأمامية من الـ LED.

نظام كبح الفرامل من الانزلاق.

نظام صعود المرتفعات.

نظام حساسات للركن الخلفي.

نظام TPMS لمراقبة ضغط الاطارات.

أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي SRS.

نظام الإنذار ضد السرقات.

نظام التحكم في ثبات السيارة.

7 مقاعد مصنوعة من القماش.

مصابيح ضبابية أمامية.

6 سماعات مع نظام صوتي.

ستائر خلفية.

سعر سيارة تويوتا راش لعام 2022

سعر تويوتا راش ستاندرد 2022 في السعودية 71.990 ريال سعودي. سعر تويوتا راش جي ال 2022 في السعودية 76.820 ريال سعودي.

أسعار عروض سيارة تويوتا راش في شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل أسعار الفئتين لسيارة تويوتا راش كتقسيط كل شهر حتى 60 شهر وهي فيما يلي: