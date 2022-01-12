الأسطورة المذهلة.. سيارة هيونداي i20 2022 الجديدة كليا في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات واسعار سيارة هيونداي i20 من أهم ما يطمح له المشترين من مفضلي اقتناء سيارة من الماركة العالمية ذلت المواصفات القياسية هيونداي وبالنسبة للموديل الحالي i20 فهو من أفضل الموديلات التي تتوفر بالسيارة وتعتبر من أنواع السيارات التي لها الكثير من الخصائص التي تميزها عن غيرها من السيارات والتي تتوفر بالأسواق ولها الكثير من المميزات والتجهيزات التي تجعلها مؤهلة ومجهزة للسير بأصعب الطرق وأشدها من حيث المنعرجات ودرجة الوعورة وقد تم تجهيز السيارة بالكثير من الأساسيات الخاصة بالقيادة وكذلك السيار مدعومة بالكثير من التجهيزات الخاصة بالسلامة للقيادة وفيما يأتي السيارة وسعرها الحالي بالأسواق.

مواصفات واسعار سيارة هيونداي i20

المواصفات والاسعار لسيارة هيونداي i20 من أهم أنواع وماركات السيارات والتي تتوفر منها عدة إصدارات والنسخ والتي تتوفر بتجهيزات وخصائص ومجموعة من المواصفات الفريدة والتي لها أهمية في توفير مختلف سبل الراحة التامة أثناء القيادة لتلك السيارة الأكثر تميز وقوة ولها الكثير من التجهيزات التي تزيد من مستوى الرفاهية بالتواجد بالسيارة، وهذا ما يوفر متعة القيادة للسيارة، مواصفات سيارة هيونداي i20

العديد من المواصفات والملحقات التي تتسم بها تلك السيارة المتميزة من ماركة هيونداي وبالتحديد من موديل i20 والذي له الكثير من الخصائص والتي نذكرها على هذ النحو الآتي:

السيارة يتوفر فيها المحرك البالغ من السعة حوالي ألف ومائتين سي سي.

قوة محركها تبلغ تسعة وستين حصان.

العزم الأقصى لدوران هذا المحرك قد بلغ مائة وواحد نيوتن لكل متر.

السيارة قد أتت بعدد سبع ناقلات والمحرك من النوع أربعة سلندر.

السيارة تتوفر فيها الخاصية للحقن الإلكتروني لنوع الوقود المطلوب للسيارة.

النظام الذي تعمل به الفرامل هو النظام إي بي إس مع توفر المكيف بالريموت والنوافذ تعمل بطاقة الكهرباء ومصابيح الإضاءة بالسيارة من نوع الليد.

التسارع تصل له بعد حوالي اثني عشر ثانية.

سعر سيارة هيونداي i20

سعر سيارة هيونداي i20 من أهم ما يبحث عنه حيث أتت السيارة من الفئة الأولى بالسعر مائتي وتسعة وعشرين ألف جنيه مصري بينما النسخة من الفئة الثانية سعرها مائتي وخمسين ألف جنيه.