الفخامة والمتانة.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva الجديدة كلياً وأبرز مواصفاتها ومميزاتها الجبارة

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva من بين أهم ما يرغب في التعرف عليه من مزيد من المعلومات التي تخص تجهيزات هذا الموديل المميز من السيارات والتي لها أهمية في الحصول على أفضل مستويات القيادة الآمنة من خلال ما يتوفر بها من تجهيزات مميزة للسلامة، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من نوع لادا نيفا والتي لها الكثير من الملحقات التي قد أضيفت على النظام الداخلي الخاص بالسيارة وفيما يأتي بيان بأهم المواصفات وسعر السيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva نهتم بعرضها من خلال هذه السطور حيث تعد المركبة من السيارات الفريدة والتي تمتاز بقوتها ومظهرها الخارجي الأكثر تميز مع توفر بعض التحديثات والتي قد بدت بشكل ليس بالكبير ولكنها قد غيرت في أداء السيارة إلى المستوى الأفضل مع توفر المواصفات التالية ، مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva تمتاز بالكثير من الخصائص لفريدة والتي من بينها ما يلي الذكر له في النقاط القادمة:

مصدات السيارة قد تم صنعها من خام البلاستيك والشبكة قد تمت إعادة التصميم لها مع إكسابها الكثير من الخصائص والسمات المميزة.

البطانات القوية المخصصة للعجلات مع التوفر للعتبة الخاصة بالحماية الجانبية.

المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة تم العمل على تحديثها بحيث تكون متسعة ومتوفر فيها ملحقات للمزيد من الراحة للراكبين مع توفر نظم الأمان والتي من أهمها الفرامل التي تمنع الانغلاق مع توفر أيض ملحق الوسائد الهوائية بالسيارة.

تتوفر نظم الإضاءة العصرية مع تواجد النظام المكيف المميز.

المحرك للسيارة يبلغ من القوة ثلاثة وثمانين حصان.

الناقل من النوع اليدوي قد تم تقسيمه لعدد خمس سرعات.

تحسن المستوى الخاص بالسيارة كثيرا من حيث قدرتها على عدم إيصال الصوت من الخارج.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva

سعر سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva لم يتم الإعلان بشكل رسمي عنه حتى اللحظة الراهنة من قبل شركتها المنتجة إلا أن التكلفة الخاصة بشرائها ستكون قريبة من النسخة الأقدم التي كانت تعدل ثمانية آلاف دولار.