السيارة الخرافية ...كيا موهافي 2022 الجديدة في السعودية بمواصفاتها الخيالية وأسعارها الخرافية

كيا موهافي 2022 الجديدة بمواصفاتها، تعتبر سيارة كيا موهافي الجديدة 2022 من أهم الأمور التي يتم البحث عليها بدرجة كبيرة بهذا الوقت، حيث أن السيارة تحمل العديد من المواصفات عالية الجودة والتقنيات الحديثة التي تتناسب بدرجة كبيرة من تكنولوجيا العصر الحديث في هذا العصر، حيث أن سيارة كيا موهافي متوفرة بتصميم مميز يقوم بتلبية كافة احتياجات العملاء الكرام الموجودين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن سيارة كيا موهافي تحمل كافة وسائل الأمن والأمان والسلامة مما يجعل من يقود السيارة يشعر بالراحة والأمن على الرغم من السير على الطرق الواعرة.

كيا موهافي 2022 الجديدة بمواصفاتها

مواصفات سيارة كيا موهافي الجديدة 2022

السيارة مزودة بمحرك قوي يبلغ 6 سلندر، كما أن سعة المحرك نحو 3.8 لتر ويولد عنه قوة هائلة تصل حتى 270 حصان.

وتعمل بعزم دوران نحو 362 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة تعمل من خلال نظام الدفع الكلي للعجلات ويبلغ سعة خزان الوقود نحو 82 لتر.

كما أن السيارة تستهلك وقود يعادل 12.7 لتر عند السير لمسافة تقدر حوالي 100 متر.

السيارة تعمل بناقل حركة أتوماتيك وبمستوى سرعة يبلغ حوالي 0 لكل 100 كم في الساعة.

أما بالنسبة لقياسات السيارة فطول السيارة يسجل نحو 4.880 متر، أما بالنسبة للعرض يحقق 1.915 متر.

وكذلك الارتفاع يسجل 1.810 متر، وسرعة قاعدة العجلات تسجل نحو 2.895 متر.

كما أن يوجد بالسيارة صندوق ذات سعة 331 لتر.

والسيارة تتمتع بالكثير من المميزات الأمان الخاصة بالسيارة بداية من وجود فرامل تعمل بتقنية مانع الانغلاق، ويوجد بها أندار يمنع السرقة.

كما أن السيارة تعمل على توزيع قوة الفرامل بطريقة إلكترونية، مع دعم تقنية تثبيت المقاعد التي يجلس عليها الأطفال.

السيارة يوجد بها أجهزة استشعار متنوعة في الخلف والأمام مع إمكانية عرض ضغط كافة الإطارات.

المقاعد الداخلية الموجودة بالسيارة مصنعة من أجود أنواع الأقمشة وذات عمر طويل.

سعر سيارة كيا موهافي الجديدة 2022 بالسعودية