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عمر شويل - جدة أرخص من كد ما فيش.. 31 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة بأنواعها في المملكة العربية السعودية - ثقفني
31 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة بأنواعها، تتميز المملكة العربية السعودية بأنها سوق لتجارة جميع أنواع السيارات بمختلف الأسعار وذلك كي تناسب جميع المواطنين والكثير يبحث عن سيارة تكون بسعر مناسب وبها العديد من المواصفات والإمكانيات الحديثة وتابعوا معنا لنتعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية ومواصفاتها المميزة.
31 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة بأنواعها
أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية يوجد العديد من السيارات الحديثة في السعودية ومنها
سيارة هافال الصينية
- تتوافر هذه السيارة داخل المملكة السعودية بسعر 85 ألف ريال سعودي.
- تُعد هافال من أحدث السيارات داخل المملكة بل وأرخصها أيضًا.
- تحتوي على كثير من المميزات التي يبحث عنها المواطنين فهي تعمل بمحرك ذات كفاءة عالية.
- تصل سعة المحرك 1.5 لتر.
- يعمل المحرك بقوة 110 حصان.
- هافان من السيارة التي تم إطلاقها مع بداية عام 2022 والتي من المتوقع أن تحقق شهرة كبيرة في سوق السيارات.
سيارة شنجان
- يبدأ سعر سيارة شنجان داخل السعودية 44 ألف ريال سعودي.
- لا يتم إضافة قيمة مضافة إلى سعر السيارة الأصلي.
- تتميز السيارة بأنها من اكثر السيارات اقتصادية للوقود.
- تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها وجود الوسائد الهوائية.
- تتميز السيارة بحجمها المناسب وهي المفضلة لدى الشباب.
سيارة أريزو فئة 2022
- يبلغ سعر سيارة أريزو داخل المملكة بسعر 35 ألف ريال سعودي.
- تحتوي السيارة على العديد من المميزات أهمها أنها تحتوي على شبك أمامي.
- تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا.
- تتميز السيارة بوجود 7 سرعات مختلفة.
- تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.
- بعض السيارات الأخرى الأرخص في السعودية
سيارة ميتسوبيشي
- يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي داخل المملكة بسعر 31 ألف ريال سعودي.
- من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيثُ تستهلك حوالي واحد لتر لكل 22 كيلومتر.
- تبلغ سعة المحرك 1.2 لتر ويعمل بقوة 102 حصان.
- تتميز السيارة بحجمها المناسب وخفة وزنها عند الصعود والهبوط.
- سيارة سوزوكي موديل 2021 وتعد هذه السيارة من أفضل السيارات الحديثة وتبلغ سعرها داخل المملكة 32500 ألف ريال سعودي.
- سيارة أودي ذات الموديل الحديث موديل 2021 يبلغ سعرها حوالي 34500 ألف ريال سعودي.
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