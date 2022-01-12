عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات

كما عودنا العسائي للسيارات بالتنسيق مع الأهلي اس.ان.بي SNB. يقدم في يناير عرض ولا في الأحلام لـ انطلاقة رائعة لـ 3 فئات من سيارات ميتسوبيشي 2022. والتي تتناسب مع كل من الرياضية والعائلية وذات التحمل العالي. وسنشرح لكم العرض بالتفصيل.

عرض تقسيط سيارة موديل 2022 باجيرو 3 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات؟

سيارة باجيرو موديل 2022 بتقسيط 1895 ريال سعودي.والذي يبدأ سعرها من 127100 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة. والذي يشمل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

سيارة مونتيرو سبورت Montero Sportموديل 2021 ابتداء تقسيط من 1731 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 109850 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة.

سيارة اكليبس كروس موديل 2022 ابتداء من 1320 ريال سعودي. والتي يصل سعرها كاش من 92600 ريال سعودي شامل الضريبة واللوحات.

سيارة اتراج موديل 2022 قسط ابتداء من 597 ريال سعودي. والتي يصل سعر الستاندرد لـ 42000 ريال سعودي شامل الضريبة، واللوحات.

وكذلك سيايرة زاندر موديل 2022 بقسط 1041 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 73050 ريال سعودي. يشمل الضريبة القيمة المضافة.

سيارة ال 200 ناقل حركة أوتوماتيكي موديل 2022 بقسط يبدأ من 1423 ريال سعودي.والتي يبدأ سعرها من 77395 ريال سعودي السعر شامل الضريبة.

ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات باجيرو مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

هامش ربح 0.99 في المائة.

لا توجد دفعة أولى.

لا توجد رسوم إدارية.

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي الشروط والأحكام؟

تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك. ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك. يمكنك التواصل على رقم 8002440060

عناوين فروع العيسائي للسيارات في السعودية