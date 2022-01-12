مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2022 الجديدة بعد إطلاقها في مهرجان أتوفيل بالسعودية

الشركة العالمية كيا دشنت أعلان عن طرحها للسيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة والتي تحتل مكانة مرموقة، فقد تم إتاحة السيارة الجديدة في اكبر حدث تفاعلي بالمنطقة بالرياض خلال مهرجان أتوفيل، وألان عادت السيارة بحلتها الجديدة بعد تصميمها بعناية لتلبية رغبات وتطلعات العملاء بتصميم خارجي وداخلي محدث كلياً، ونناقش معكم من خلال السطور التالية مواصفات وسعر السيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة بالمملكة العربية السعودية، فتابعونا للحصول على كافة المعلومات.

كيا سبورتاج 2022

في السنوات الأخيرة احتلت شركة كيا لصناعة السيارات حول العالم مكانة بارزة في العالم وحققت نتائج مبهرة في صناعة السيارات الرياضية والمركبات الخدمية، لذلك ينتظر عشاق العلامة التجارية كل عام الإصدار الجديد الذي ستدرجه الشركة في عائلتها، وأعلنت حاليًا عن طرازي MG HS لعام 2022 بالإضافة إلي ذلك؛ أعلنت أن السيارة متوفرة الآن في السعودية بـ 4 فئات مختلفة هما” كيا سبورتاج LX 2022/ وإصدار أخر NightFall 2022/ إصدار SX Turbo 2022/ وأيضًا EX 2022، حيث يتحدى التصميم الخارجي المعاد تخيله معايير التصميم التقليدية وينقل هوية سبورتاج إلى الجيل القادم، وتحدد الخطوط الزاويّة الجسم المنحوت وتضخّم مظهره المثير. وفي الوقت نفسه ، تتحد الأسطح الأنيقة والجريئة مع الرسومات المعقدة لتمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات حضوراً ديناميكياً وواثقاً على الطريق، وتم إنشاء مساحة أنيقة جديدة حيث يتم الجمع بين الوظائف عالية التقنية والتصميم المعاصر.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

كيا سبورتاج هي سيارة كروس أوفر مدمجة من أصل كوري ، صنعت في سلوفاكيا وصممها مهندسون ألمان، وتعد الأكثر شهرة ومبيعات علي مستوي العالم، حيث يندرج الإصدار الجديد ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي والتي تضمنت وشملت المواصفات التالية:

جاء تصميمها الخارجي بمميزات مناسبة لفئة الشباب. يتميز تصميمها الداخلي بالبساطة وسهولة الاستخدام ووجود المواد الفاعلية بها. الشاشة المركزية للسيارة سريعة وسهلة الاستخدام وتوفر العديد من الوظائف. السيارة مليئة بالرفاهية بما في ذلك سقف بانورامي قابل للفتح وصندوق كهربائي، ودخول وبدء تشغيل السيارة بدون مفتاح. مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة ووفيرة وتصل مساحتها بالخلف إلى 466 لترًا للصندوق، ويمكن طي المقاعد الخلفية حيث تعمل علي اتساع المساحة. النوافذ الجانبية كبيرة وواسعة بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مما يجعل عائلة السيارة في المقام الأول. عادة ما يكون محرك السيارة نشطًا ولكن عند عدد دورات عالية في الدقيقة، وبشكل عام يكون أداؤها أقل من أداء المنافسين مثل سيات أتيكا. على الرغم من أن السيارة لا تحتوي على وضع قيادة رياضي، إلا أن استجابة علبة التروس سريعة ونشطة. تستهلك السيارة وقود بـ 7.5 لترًا لكل 100 كيلومتر.

مميزات السيارة

الإصدار الجديد مجهز بالعديد من عوامل الأمان بما في ذلك الوسائد الهوائية للركبة الأمامية. يبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 16 نيوتن متر ويتم توصيله بعلبة تروس أوتوماتيكية ناقلة للحركة. حصلت السيارة على خمس نجوم في اختبارات السلامة الأمريكية NTHSA السيارة مرتفعة جدا عن الارض ومناسبة للشوارع، وقوة المحرك حوالي 140 حصان. السيارة موزعة على نطاق واسع ويمكن الحصول على قطع غيارها بسهولة فائقة. تجهيزات السيارة بالإضافة إلى مصابيح الضباب ، تم تجهيز الطراز أيضًا بمصابيح هالوجين أمامية ذات عدسات مزدوجة. بالإضافة إلى نظام التحكم في ثبات عجلة القيادة ، يتم التحكم في الثبات إلكترونيًا.

سعر كيا سبورتاج 2022