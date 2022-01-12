الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 نتناولها من خلال ما سيلي من تلك الفقرات والتي نخص بالذكر فيها أهم المعلومات عن السيارة والتجهيزات التي تعد متوفرة بشكل أساسي فيها حيث يحمل موديل راش العديد من المواصفات والخصائص المميزة والتي توفر لركابها رحلة القيادة الممتعة والأفضل والأكثر راحة حيث تتوفر بالسيارة بعد الملحقات والتي من دورها أن تعزز فرصة القيادة الآمنة للسيارة وهذا مهما بلغ الطريق من صعوبة حيث يعتبر موديل راش من أقوى الموديلات المتوفرة بالتوقيت الحالي، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف على الأسعار ومختلف المواصفات الخاصة بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022

الاسعار والمواصفات للسيارة تويوتا راش 2022 هي أكثر ما يبحث عنه مختلف الراغبين في الشراء لتلك السيارة الفارهة والمتميزة والتي تحمل خصائص فريدة ولها العديد من المميزات التي تجعله أفضل الشاحنات المتواجدة بالسوق العالمي بفضل ما قد تم تزويدها به من مختلف الملحقات التي من الممكن أن تساعد في أفضل رحلة قيادة حيث حرصت العالمية تويوتا على إلحاقها بالكثير من الخصائص والتي من أبرزها ما سنوافيكم به من خلال العرض التالي:

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

مواصفات السيارة تويوتا راش 2022 من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة ذات تصميم مميز ومريح وقوي البنية من الخارج.

المقصورة من الداخل تتسم باتساعها ولها الكثير من المزايا.

المحرك بالقوة التي تبلغ حوالي 103 حصان.

محرك سيارة راش يدور بعزم يصل لنحو 250 نيوتن/ متر.

السيارة تمتلك من الدخل كل ملحقات الرفاهية والتي من أبرزها المكيف الداخلي يعمل بالريموت كونترول.

تتوفر أيضا الوسائد الهوائية لمنع تلقي الرضوض وتفادي الصدمات.

يتوفر يو إس بي كما يتوفر منفذ إي يو إكس.

الشاشة بمقاس سبعة بوصة.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

سعار سيارة تويوتا راش 2022 والتي تتوفر بمختلف المعارض والأسواق المحلية للسيارات تتراوح ما بين ثلاثمئة خمسة وأربعين ألف إلى ثلاثمئة وسبعين ألف جنيه مصري، حيث أن السعر يتوقف على درجة الفئة التي تنتمي الشاحنة لها، بينما تراوح سعر سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية عند سعر 66 الف ريال سعودي.