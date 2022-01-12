الوحش الياباني وصل السعودية.... سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية ومواصفات وأسعار رائعة سيارة ولا في الخيال

سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية، تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2022 واحدة من السيارات السعودية التي يتم طرحها من قبل شركة تويوتا بنهاية العام الجاري 2021، حيث أنه من المقرر أن تطغى بدرجة كبير الأسواق المحلية وأيضاً العالمية منذ بدء عام 2022، حيث أن السيارة تنال على موثوقية كبير نظراً لأنها من انتاج الشركة اليابانية، وذلك الفئة من السيارة يقبل عليها العديد من العملاء يرغبون في شرائها لأن في العادة تقوم شركة تويوتا بطرح السيارات الأكثر تميز والتي تحمل مواصفات رائعة للغاية.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا تندرا من أبرز أنواع السيارات التي تنال على إعجاب شديد من خلال تصميمها المتميز المواصفات التي تحملها وتتمثل في الآتي:

سيارة تويوتا تندرا 2022 يوجد بها سقف علوي مصنع من مادة الزجاج البانورامي.

يوجد بها سقف علوي مصنع من مادة الزجاج البانورامي. تحتوي السيارة على مصابيح إضاءة بالخلف تشبه حرف سي كما أنه تعمل بإضاءة الليد.

يوجد في سيارة تويوتا تندرا الجديدة شاشة ذكية بمقاس 8 بوصة؟

السيارة مزودة بخاصية الصوت حيث أنه بإمكانك التحكم بها من خلال المساعدة الذكية للصوت.

قد تم تجهيز سيارة تويوتا تندرا 2022 بجميع الخواص التي تتعلق بالأمن والسلامة مثل الكاميرات وأيضاً نظام ثبات للسرعة.

بجميع الخواص التي تتعلق بالأمن والسلامة مثل الكاميرات وأيضاً نظام ثبات للسرعة. السيارة تعمل بنظام أبل أندرويد، ومن الممكن أن يتم توصيلها بالوايف اي.

يوجد بالسيارة أربعة أبواب إلى جانب أنها تضم سبع اختيارات تكون على شكل شباك من الأمام، وبها 8 اختيارات بأحجام متنوعة تكون على شكل جنوط.

عجلات السيارة مصنعة من النوع القوي المتين الذي يسير على الطرق الصعبة والواعرة والمنحنيات والانحرافات.

جوانب السيارة مصنعة بزوايا كبيرة الحجم بجوار المقاعد الجلدية من النوع اللامع، مما يمنح السيارة شكل انسيابي رياضي راقي.

سعر سيارة تويوتا تندر 2022 في الأسواق السعودية