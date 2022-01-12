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عمر شويل - جدة تعرض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة للانخفاض وذلك تزامنا مع بداية عام 2022، وتعد لاند كروزر هي أحد أفخم السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تجمع بين رفاهية الأداء بالتزامن مع فخامة الخامات التي جرى استخدامها في تقفل السيارة الـ SUV وكذلك قوة المحرك الجبارة التي تتمتع بها السيارة حيث تأتي بقوة 409 حصان ميكانيكي، وهي قوة جبارة للغاية تؤهل لخوض المغامرات في كافة أنواع الطرق.

انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة الأسعار الجديدة رخيصة 100% مفاجأة

هناك سيارة لاندكروزر 2021 في الرياض، ممشى السيارة هو 70 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل بدون ملاحظات.

سعر السيارة هو 255 ألف ريال سعودي، حالة المحرك جيدة وجميع الصيانات تم إجرائها بمعرفة عبداللطيف جميل.

وانخفضت اسعار المستعمل بنسبة تتجاوز الـ7% وذلك تزامنا مع بداية 2022 وذلك لاقتراب موعد طرح لاندكروزر 2023.

لاند كروزر 2021 بأسعار منخفضة في بداية 2022 في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك لاند كروزر 2021 في جده، وقود السيارة ديزل، الممشى 37 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على دبل، قير السيارة اتوماتيك، المكينة 8 سلندر.

السيارة من المالك الأول، موديل السيارة فل كامل.

وتحتوي السيارة على مزايا عديدة منها فتحة سقف، حالة السيارة نظيفة وليست بها ملاحظات من الداخل والخارج.

سعر السيارة هو 260 الف ريال وهناك فرصة للتفاوض وهو ما يوضح أن الأسعار قد تعرضت للانخفاض.

لاند كروزر 2021 فل كامل باسعار رخيصة بعد انخفاض الاسعار في السعودية

أيضا هناك سيارة لاند كروزر موديل 2021، فئة السيارة VXS فل كامل، لون السيارة لؤلوي ابيض.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 10 آلاف كيلومتر وهو ممشى منخفض للغاية.

السيارة تحتوي على كاشف النقط العمياء، فتح وقفل الشنطة بالكهرباء، تحديد مسار بالإضافة إلى شاشات مثبتة في خليفة الكراسي الأمامية.

سعر السيارة هو 260 الف ريال سعدودي وهو سعر جيد على فئة الفل كامل من تويوتا لاندكروزر وحش الصحراء الوعرة الجبارة.

حالة السيارة جيدة من الخارج والداخل بدون ملاحظات تقريبا، حالة المحرك جيدة وليست بها اي ملاحظات وممشى القليل إشارة لذلك.