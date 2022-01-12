أقوي وأرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جياليه

أرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة عملية وبها العديد من المواصفات والمميزات بسعر مناسب، ويكفي إنها يابانية الصناعة فاحتلت بذلك مركزا مميزا بين السيارات في نفس الفئة السعرية، وتدخل في منافسة شديدة على الماركات الأخرى الاهتمام العديد من الأشخاص بشرائها والحصول عليها من مختلف الأجيال والفئات.

أرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتراوح أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا ما بين الطول الذي يصل إلي 4.42 متر، أما العرض فيبلغ 1.82 متر، كما يصل ارتفاعها إلى 1.71 متر.

لها محرك قوي تبلغ سعته 1600 سي سي، وتصل قوة عزمه إلى 120 نيوتن متر.

يتميز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عن طريق 6 سرعات مختلفة.

المحرك مكون من 4 سلندرات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 100 كيلومتر في الساعة.

تستهلك السيارة الوقود بمعدل 5.5 لتر كل 100 كيلو متر.

بينما تبلغ سعة خزان السيارة 47 لتر وهو يعد صغير نسبيا ومن عيوب السيارة.

معدل تسارع سيارة سوزوكي فيتارا يصل إلى 180 كيلومتر لكل ساعة.

قاعدة العجلات تبلغ مساحتها 2.5 متر.

تحتوي على 16 صباب.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022