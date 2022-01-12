نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفترة محدودة… أرخص عروض تقسيط ب800 ريال احصل على سيارة تويوتا برداوا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة5 أعوام في المقال التالي
تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل، أصبح الآن بإمكان محبين سيارة تويوتا برادو الجديدة الحصول عليها بكل سهولة دون عناء، حيث أن لا يتمكن الكثير من المواطنين السعوديين من القيام بشراء السيارة بسعر الكاش ويرغبون بتقسيط السيارة، كما أن السيارة تأتي بالكثير من المواصفات مما يجعلها مميزة جداً لعشاق سيارات الدفع الرباعي المميز، كما أنها تتناسب مع أفراد العائلة وتأتي السيارة بتصميم رائع، حيث أن السيارة يتم طرحها بالأسواق مع بدء العام الجديد 2022.
تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل
بإمكانك الحصول على السيارة عن طريق عروض التقسيط الشهرية من خلال مجموعة من الشروط الأساسية التي يتم اتباعها ومن بينها.
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو2022
- بإمكان تقسيط السيارة بقسط يبدأ من 800 ريال سعودي على مدار 5 أعوام
- يتم تحديد قيمة القسط الشهري على حسب قيمة المقدم الذي يتم دفعه في البداية.
- تتم مهمة السداد من خلال أقساط شهرية وتبلغ مدة الأقساط حتى 60 شهر.
- إلى جانب يلزم العميل بدفعة دفعة أولى من القسط تكون بنحو 80.289 ألف ريال سعودي.
- على أن تكون الدفعة الأخيرة للسيارة 56.406 ريال سعودي .
تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022
السيارة تحمل العديد من المميزات والمواصفات القياسية منها
- تأتي السيارة حاملة لصندوق تبريد متوفر بالسيارة من الداخل، كما أن كافة مقاعد السيارة مصنعة من أجود أنواع الجلود الفاخرة.
- كما أن السيارة تحمل الكثير من المواصفات والتجهيزات الحديثة المتنوعة، لأن السيارة مطورة جداً وتحمل الكثير من التقنيات.
- تدعم السيارة أساليب تكنولوجيا متنوعة وتتوفر، حيث أن السيارة تتميز بوجود محرك قوي يبلغ سعته نحو 40 حصان.
- كما أن السيارة تتميز بوجود جنوط رياضي متوفر بمقاس 18 بوصة، إلى جانب لمجموعة من المصابيح الأكثر تميز التي تمنح ضوء سيارة ليد بالسيارة.
- إلى جانب أن السيارة تتوفر بعدة ألوان متميزة للغاية، والتي تجعل السيارة ملفتة للغاية من قبل العديد من المستخدمين للقيام بشرائها والفوز بها.
- كما أن السيارة تدعم وجود زجاج يمنع الإزعاج نهائياً، كما أن السيارة تمنع وصول الأصوات الموجودة بالسيارة للخارج.
- السيارة يوجد بها عزم دوران متعلق بالمحرك وتصل سعته نحو 380 نيوتن لكل متر.
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