30 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تنتشر فيها السيارات الفائقة والمتميزة، ويوجد بها أنواع مختلفة لذا يبحث الكثير من السعوديين على أفضل وأرخص سيارة متاحه في الأسواق للعام الجديد ٢٠٢٢، حيث تختلف أنواع السيارات وأسعارها من عام لأخر، وتعد سيارة ام جي وميتسو ميراج والسيارة هافان الصينية من أهم تلك السيارات.

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

قد اخترنا لكم مجموعه من السيارات وهي من أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية وهذه السيارات هي:-

سيارة إم جي في السعودية

تعد هذه السيارة من السيارات ذوات الجودة العالية، كما تحتوي على عده مميزات تجعلها في أول اختيارات المشتري، ومن أهم مميزات السيارة ما يلي:

توجد السيارة في السعودية بفئتين مختلفين، وهما من أرخص الأنواع الموجودة بالأسواق.

تتميز الفئة الأولى بوجود محرك بسعة ١.٥ لتر، كما أنه يحتوي على قوه كبيرة وقدرها ١٠٧ حصان.

تحتوي هذه الفئة أيضًا على ناقل للحركة يوجد به ٤ سرعات وجميعهم أوتوماتيكي.

تتحرك هذه الفئة من الصفر إلى ١٠٠ في وقت قصير وهو حوالي ١٣.٧ ثانية.

تتميز هذه الفئة بسعرها حيث أنه يصل إلى ٣٥ ألف ريال سعودي.

تعتبر الفئة الثانية من السيارة بأنها تأتى بمحرك سعته ١٥٠٠ سي سي ، وتصل قوته إلى ١٠٩ حصان.

توجد السيارة من الفئة الثانية في الأسواق بسعر ٤٥ ألف ريال سعودي.

سيارة ميتسو ميراج في السعودية

تعد هذه السيارة من أكثر سيارات هذه الفئة مبيعًا حيث توجد السيارة بعدة مميزات مختلفة ومن أهمها:

سيارة ميتسو ميراج من أكثر السيارات التي تعمل على توفير الوقود.

يمكن أن تسير هذه السيارة حوالي ١٦٧ كيلو متر وهذا خلال الساعة الواحدة.

تتميز هذه السيارة بأنها تباع في الأسواق السعودية بأرخص سعر متاح فيبلغ سعرها ٣٠ ألف ريال سعودي، وهذا بالمقارنة مع جودتها الفائقة وتميزها، يعتبر سعر رخيص للغاية.

سيارة هافان الصينية في السعودية

تعتبر سيارة هافان الصينية واحدة من أفضل السيارات في المملكة العربية السعودية حيث تتميز بالآتي: