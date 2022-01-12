ارخص عرض تقسيط سيار ة تويوتا رايز XLE 2022 بدون مقدم وعلى 5 سنوات في السعودية

ارخص عرض تقسيط سيار ة تويوتا رايز XLE 2022 بدون مقدم وعلى 5 سنوات هي إحدى السيارات التي لم يتبقى عليها الكثير من الوقت للتواجد في كافة أسواق السيارات العربية والأجنبية، وذلك بحلول الشهور الأولى من العام الجديد 2022، وتأتي السيارة بباقة من أحدث التقنيات، وعدد من وسائل الحماية اللازمة مما يجعلها بارزة بصورة واضحة أمام منافسيها، وتعتبر تويوتا رايز المتطورة والمطروحة حديثًا أفخم مركبة قامت بتقديمها الشركة، وفيما يلي تقرير يتضمن البيانات الهامة عن السيارة وإمكانية تقسيطها.

مواصفات سيارة تويوتا رايز XLE 2022

تأتي مواصفات السيارة الأحدث من تويوتا كما يلي:

تم طرح السيارة بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة حصانية تبلغ 87 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 113 نيوتن/ متر.

ويكون محرك السيارة مكون من 3 إسطوانات، ومتصل بناقل حركة من نوع CVT، بمعدل استهلاك بنزين يصل إلى 20.2 كيلو/ متر.

كما أن السيارة مزودة بجنوط رياضية حجمها 16/ 17 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا رايز XLE 2022

أما مميزات السيارة الأحدث من تويوتا فئة رايز تكون كالتالي:

حيث تأتي بمصابيح أمامية وخلفية من الهالوجين، مع إمكانية تشغيل السيارة عن بعد باستخدام المفتاح الذكي.

هذا بالإضافة إلى توافر نظام تكييف مانيوال داخلها لا يؤثر على المحرك بأي شكل.

كذلك فتحتوي على تقنية الكشف عن النقاط العمياء، علاوةً على إمكانية ضبط مقبض السيارة إلكترونيًا.

إضافةً إلى وجود مرايا كهربائية جانبية بالسيارة مع القدرة على طيها.

ولا ننسى احتوائها على نظام ترفيهي كامل، مع نظام صوتي فاخر وذو جودة عالية.

عيوب سيارة تويوتا رايز XLE 2022

حتى الآن لم نتعرف على عيوب سيارة تويوتا رايز 2022 XLE، وهذا لكونها لم تتداول في الأسواق بعد، ولكونها موديل حديث للغاية فـ ستأخذ بعض الوقت حتى تظهر عيوب لها إن وجد، وعند ظهور أو معرفة أي جديد سنقوم بالتحديث الفوري عن الأمر

اسعار سيارة تويوتا رايز XLE 2022 في السعودية وإمكانية التقسيط