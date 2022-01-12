سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز Toyota Raize 2022 

سيارة تويوتا رايز Toyota Raize 2022 من السيارات ذات التصميم الجذاب، وتعتبر من أفضل السيارات الأنيقة المظهر، وتتمتع بمميزات مختلفة رائعة وهي سيارة دفع رباعي متعددة القطاعات، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفاتها ومعايير السلامة والجودة بها، كما سوف نذكر الموديلات المختلفة لها وقوة المحرك والشكل الخارجى لها والمميزات التقنية، والأسعار في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

تتميز سيارة تويوتا رايزر 2022 بالعديد من المواصفات المميزة فهي مصممة من الداخل والخارج بمواد ذات جودة عالية، ويبلغ طول هذه السيارة 4030 مليمتر بينما ارتفاعها 1,600 ملي متر وعرضها 2252 مليمتر.

سقف السيارة كبير ويمكنك من خلاله الرؤية بشكل واضح، كما يمكنك توصيل السيارة بالهاتف الخلوي الخاص بك فهي تحتوي على خاصية البلوتوث.

صندوق تخزين حقائب بها كبير وتبلغ سعته 369 لتر، وتبلغ قوة المحرك لهذه السيارة 96 حصان ولديها ثلاثة اسطوانات وتستوعب خمس ركاب.

مميزات سيارة Toyota Rise 2022

سيارة تويوتا رايز 2022 تتميز بوجود أضواء ليد أمامية، كما تحتوي على ريموت كنترول ويمكنك الدخول بدون مفتاح وهناك إضاءة نهارية في السيارة ومرايات كهربائية جانبية تعمل مع الإشارات كما تمتاز هذه السيارة بالثبات على الطريق، وهي رائعة في القيادة والمناورة.

تحتوي السيارة على مكيف هواء وشاشة ترفيهية كما يمكنك التحكم الكهربي في النوافذ من قبل السائق، يسهل التحكم بها وتحتوي على ناقل حركة ومسند، كما تحتوي على واقي للشمس في المرآة وبها نظام صوتي وشاشة لمس وتحتوي على أربع مكبرات صوتية

المقاعد بهذه السيارة رائعة وتوفر للركاب راحة وأمان وتصلح في الرحلات الطويلة الشقة، ويوجد مساحة للجلوس مريحة في الخلف بالنسبة لأقدام الركاب.

قوة محرك سيارة تويوتا رايز Toyota Raize 2022

تبلغ سعة المحرك 1.2 لتر وعزم الدوران لهذه السيارة يبلغ 113 نيوتن على المتر و تعمل بالدفع الأمامي وخزان الوقود بها تبلغ سعته 36 لتر وتستهلك وقود 20.2 كم/لتر.

سعر تويوتا رايز Toyota Raize 2022

يبلغ سعر سيارة تويوتا الراوتر 63595 ريال المملكة العربية السعودية

موديل XLE لهذه السيارة يبلغ سعرها 63959 ريال سعودي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022، كما ذكرنا مميزاتها وأسعارها ومعايير الأمن والسلامة وأبعاد هذه السيارة ومظهرها الداخلي والخارجي.