الجبارة الواعرة سيارة المستقبل.. تويوتا إف جي كروزر 2022 مواصفاتها واسعارها في المملكة

الجبارة الواعرة سيارة المستقبل.. تويوتا إف جي كروزر 2022 أعلنت تويوتا اليابانية عن مواصفات أحدث سياراتها من فئة إف جي كروزر 2022 التي تم طرحها مسبقًا بـ سنة 2017، وقد عادت الشركة بتحديثها بالعديد من التقنيات والإمكانيات الحديثة المتطورة، وطرحتها بصورة مختلفة في 2022 وكل ما تم إضافته بها جعلها أحد أروع السيارات الرياضية الجذابة ذات الدفع الرباعي، وسنقوم فيما يلي بتوضيح كلًا من مواصفاتها الداخلية والخارجية وكذلك مزايا الحماية المتواجدة بها، لذا فتابعوا التالي.

مواصفات محرك سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

يعتبر أكثر ما يهم السائق إمكانيات محرك السيارة وقوته خلال السير، لذا ففي النقاط التالية أهم مواصفات محرك السيارة، وهي:

محرك يتميز بسعته الكبيرة والتي تبلغ 6 لتر، وهو قادر على إنتاج قوة حصانية تقدر بـ 268 حصان، ويكون مكون من 6 إسطوانات.

كما يأتي المحرك متصل بناقل حركة 5 سرعات يعمل بالوقود، ويبلغ معدل استهلاكه للبنزين 9.8 كيلو/ لتر.

هذا بجانب أن قوة السحب بها تبلغ 225 كجم، إضافةً لنظام الدفع بها والذي يكون نظام دفع رباعي.

مميزات ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الداخلية والخارجية

كما تأتي السيارة بعدد من المميزات والكماليات المضافة حديثًا للإصدار الجديد من تويوتا إف جي كروزر، وتأتي تلك المواصفات والمزايا كالآتي:

حيث تتميز السيارة بأنظمة حماية وأمان عديدة، منها.

نظام فرامل مانع الانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، كذلك بها نظام تحكم في ثبات المركبة.

هذا وتأتي السيارة بعدد 2 وسادة هوائية للحماية، مع حساسات ركن خلفية ونظام مراقبة ضغط العجلات، بالإضافة إلى نظام تحذير اصطدام أمامي.

علاوةً على أنها تتميز بتصميمها الخارجي والداخلي الخاطف للأنظار، حيث جاءت مقصورتها الداخلية بمساحة كبيرة مغطاة بمادة المطاط المضادة للماء.

أما من حيث كمالياتها فهي تتمتع بنظام صوتي ممتاز، مع نظام ترفيهي متكامل يشمل.

مدخل USB وآخر AUX، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، وعجلة قيادة من ثلاث أضلاع بأزرار تحكم.

كما أن بها مصدات أمامية وخلفية للتصدي للصدمات.

وتكون حجم الجنوط الخاصة بها 17 بوصة ويتم صنعها من الألومنيوم.

اسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في المملكة العربية بقيمة تقدر بـ 146 ألف ريال سعودي تقريبًا.