أرخص سيارة بالتقسيط.. سوزوكي فيتارا 2022 الجبارة تقسيط من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات

أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا بدون مقدم على خمس سنوات من أكثر البيانات التي تخص تلك النوعية من السيارات الأكثر تميز والتي لها الكثير من المواصفات ذات المستوى القياسي عالي الجودة، وفيما يأتي من سطورنا المقبلة توضيح لأهم المعلومات عما قد تم تجهيز السيارة به، حيث أتت السيارة من نوع سوزوكي فيترا بعدد كبير من المزايا والسمات المنافسة، لذا تتواجد العديد من العروض تلبية لرغبة المشترين في الحصول على السيارة وثمنها يتم تسديده على دفعات، وفيما يأتي أهم لمواصفات التي تتعلق بالسيارة، وكذلك كل ما يتعلق بشرائها دون مقدم.

أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا بدون مقدم

كل ما يخص الأسعار ومختلف المواصفات الخاصة بالسيارة التي تحمل اسم الماركة العالمية سوزوكي من موديل فيتارا نتعرف عليها فيما يأتي كما سنتطرق للكيفية التي من الممكن من خلالها أن نحصل على الشاحنة بدون مقدم وعلى فترة سداد تطول لخمس سنوات، ويعد هذا العرض من بين أقوى العروض التي قد تم التقديم لها من قبل أشهر المعارض لعبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال الآتي نوافيكم لعرض أهم ما تمتاز به الشاحنة الفارهة من موديل فيتارا ماركة سوزوكي العالمية:

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا المقدمة من معارض عبد اللطيف بدون مقدم على خمس سنوات نتعرف عليها من خلال الآتي:

السيارة تمتلك محرك يبلغ من السعة حوالي ألف وستمائة سي سي.

قوة السيارة تتعدى مائة وخمسين حصان.

عزم دوران محركها مائة ستٍ وخمسين نيوتن لكل مار.

السيارة لتسير مسافة مائة كيلو متر تتطلب بنزين بحجم خمسة لترات.

السيارة لها الكثير من الخصائص والتي من أبرزها أن المكيف متوفر فيها مع مصابيح قوية بطاقة الكهرباء.

سعر السيارة:

إصدارها الأول بالسعر خمسة وثمانين ألف ريال.

الإصدار الثاني مئة أربعة وعشرين ألف ريال.

عرض التقسيط الخاص بالسيارة: