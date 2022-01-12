أسعار ومواصفات تويوتا يارس 2021 ونيسان صني لنفس العام

تويوتا يارس 2021، بدأنا معكم من قبل ترشيحات أو عرض لأسعار ومواصفات سيارات في الفئة الاقتصادية المتوفرة في الأسواق والمعارض داخل المملكة العربية السعودية لكل الباحثين عن سيارات ذات أسعار معقولة في متناول أيديهم وفي نفس الوقت تتمتع بإمكانيات جيدة ووسائل الأمان والسلامة التي تسعى الدولة جاهدة في توفيرها لمواطنيها من خلال شروطها لجودة السيارات المستوردة أو المتواجدة داخل البلاد بشكل عام، واليوم نستكمل معكم هذا الطرق بالحديث عن سيارتين من أشهر وأهم السيارات هما نيسان صني وتويوتا يارس.

تويوتا يارس 2021 أسعار ومواصفات

تتمتع سيارات تويوتا بشعبية كبيرة ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في معظم الدول تقريبًا، وهي من السيارات المنتشرة في كافة أنحاء العالم بفئاتها المختلفة.

وحديثنا هنا عن سيارة من سيارات تويوتا وهي يارس 2021 تلك السيارة السيدان ذات التصميم العصري كما تتسم بالدفع الأمامي للعجلات.

والصفة الأهم والتي بسببها كان الحديث عنها هنا هي أنها تعتبر من السيارات الاقتصادية داخل المملكة حيث يبدأ سعرها في المعارض بداية من 45900 ريال للفئة الأولى.

يتميز محركها بأنه مكون من 4 اسطوانات كما أن سعته 1.3 لتر.

قوة سيارة تويوتا يارس هي 98 حصان.

تأتي السيارة بناقل حركة من النوع العادي والذي يتكون من 5 سرعات.

نيسان صني موديل 2021