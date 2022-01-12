نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات تويوتا يارس 2021 ونيسان صني لنفس العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات تويوتا يارس 2021 ونيسان صني لنفس العام - ثقفني
تويوتا يارس 2021، بدأنا معكم من قبل ترشيحات أو عرض لأسعار ومواصفات سيارات في الفئة الاقتصادية المتوفرة في الأسواق والمعارض داخل المملكة العربية السعودية لكل الباحثين عن سيارات ذات أسعار معقولة في متناول أيديهم وفي نفس الوقت تتمتع بإمكانيات جيدة ووسائل الأمان والسلامة التي تسعى الدولة جاهدة في توفيرها لمواطنيها من خلال شروطها لجودة السيارات المستوردة أو المتواجدة داخل البلاد بشكل عام، واليوم نستكمل معكم هذا الطرق بالحديث عن سيارتين من أشهر وأهم السيارات هما نيسان صني وتويوتا يارس.
تويوتا يارس 2021 أسعار ومواصفات
- تتمتع سيارات تويوتا بشعبية كبيرة ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في معظم الدول تقريبًا، وهي من السيارات المنتشرة في كافة أنحاء العالم بفئاتها المختلفة.
- وحديثنا هنا عن سيارة من سيارات تويوتا وهي يارس 2021 تلك السيارة السيدان ذات التصميم العصري كما تتسم بالدفع الأمامي للعجلات.
- والصفة الأهم والتي بسببها كان الحديث عنها هنا هي أنها تعتبر من السيارات الاقتصادية داخل المملكة حيث يبدأ سعرها في المعارض بداية من 45900 ريال للفئة الأولى.
- يتميز محركها بأنه مكون من 4 اسطوانات كما أن سعته 1.3 لتر.
- قوة سيارة تويوتا يارس هي 98 حصان.
- تأتي السيارة بناقل حركة من النوع العادي والذي يتكون من 5 سرعات.
نيسان صني موديل 2021
- سيارات نيسان صني بموديلاتها المختلفة تتمتع بشهرة واسعة بين قائدي السيارات سواء في المملكة أو خارجها بأنها توفر استهلاك الوقود بشكل كبير مما يجعلها خيار مناسب جدًا للباحثين عن سيارات اقتصادية ذات سعر ملائم لميزانيتهم الموضوعة لشراء سيارة جديدة بالإضافة إلى اقتصادها في توفير البنزين.
- حيث أن معدل استهلاكها للوقود 17.1 كم/لتر.
- سعرها المعقول وقدرتها على توفير الطاقة ليست كل الأسباب التي تدفع عشاقها لشرائها بل هناك أسباب أخرى مثل أن السيارة نيسان صني تصميمها انسيابي للغاية مما يوحي بالفخامة والرقي.
- تأتي صني 2021 بقوة 118 حصان وعزم دورانها يتخطى 149 نيوتن/متر.
- كما يتكون محركها أيضًا من 4 اسطوانات وتأتي سعته 1.6 لتر.
- أما عن سعر سيارة نيسان صني 2021 فيبدأ داخل الأسواق والمعارض السعودية من سعر 50064 ريال أي أن سعرها لا يزداد كثيرًا عن تويوتا يارس 2021.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ