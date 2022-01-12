نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة المذهلة..أسعار ومواصفات تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022 في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2022 حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص وعشاق السيارات في المملكة العربية السعودية عن مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة كليًا على محركات البحث وكذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت الشركة اليابانية، التي كانت في السابق إحدى الشركات الصناعية العملاقة في العالم، أن النسخة الجديدة من سياراتها من طراز “كورولا” سوف تتوفر في الأسواق، من ناحية أخري فقد أعلنت شركة تويوتا مصر، وهي الشركة التي تمثل تويوتا في مصر، عن زيادة أسعار طراز 2022 من سيارتها السيدان الأيقونية كورولا ، بأسعار تتراوح من 2000 إلى 8000 جنيه مصري لفئات محددة موجودة بالفعل في السوق.

مواصفات تويوتا كورولا 2022 في الشكل الخارجي

تتميز السيارة بشكل مميز من بداية نظام الكبح المضاد للتصادم إلى الخلف، حيث أنها مزودة بشبكة أمامية ومصابيح أمامية مضادة للضباب، بالإضافة إلى مصباحين أماميين منفصلين في مصابيح الهالوجين البيضاء النهارية.

جاءت السيارة مع عدد من وسائل الراحة والإضافات، بما في ذلك عجلات رياضية مقاس 15 بوصة ومرايا الرؤية الخلفية مع مصابيح LED تعمل أثناء النهار.

كما تقدم تويوتا كورولا 2022 طرازات “أكتيف بلس” مع جميع ميزات الفئة السابقة بالإضافة إلى تواجد بعض المميزات بما في ذلك مصابيح الضباب الأمامية والخلفية وأجهزة استشعار وقوف السيارات.

التجهيزات الداخلية لتويوتا كورولا 2022

السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، تحكم أوتوماتيكي في المناخ، ونوافذ كهربائية، وشاشة عرض بيانات مقاس 4،2 بوصة ، ومرايا خارجية كهربائية للخلف. من ناحية أخرى ، تم تجهيز كورولا بأنظمة ترفيه متنوعة لتلبية احتياجات عملائها في السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي السيارة على راديو FM ، ومكيف هواء ، وإمكانية ضبط مقعد السائق.

استهلاك الوقود في كورولا 2022

ويقترن المحرك أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 10 سرعات، ويبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود حوالي 6،8 لترًا لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر بالإضافة إلى ذلك ، تتسارع السيارة من حالة التوقف التام إلى 100 كم / ساعة في 10.8 ثانية.

أسعار تويوتا كورولا 2022 في السعودية

وبحسب موقع السيارات الرسمي في المملكة المتحدة ، فإن سعر السيارة يتحدد حسب الفئة المختارة ، على النحو التالي:

أولاً ، هناك 1500 CC XLI ، بتكلفة 75 مليون و 555 ريال سوري.

ثانيا فئة 1500 سي سي وتنفيذي XLI بسعر 79 مليونا و 235 ريال.

ثالثا فئة 1500 CC EXECUTIVE MRk بسعر 85 الف و 215 ريال.

فئة 1500 سي سي جي ال اي MR بتكلفة 91 مليون 195 ريال.

فئة 1800 سي سي ، XLI تنفيذي عالي ، بتكلفة 100 مليون 740 ريال.

سادساً: 2000 سي سي XLI بسعر 79810 ريال.

سعر تويوتا كورولا 2022

الفئة الأولى سعرها 312 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 345.000 جنيه.

الفئة الثالثة ويبلغ سعرها 380 ألف جنيه.

399000 كتاب في الفئة الرابعة.

يوجد 420 ألف كتاب في الفئة الخامسة.

ويوجد 457 ألف كتاب في الفئة السادسة.