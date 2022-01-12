فورد تورس أحد أكثر السيارات التي يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عنها ويأتي ذلك لرغبة الكثيرين من مواطنين المملكة في اقتناء هذه السيارات نظرًا لمزاياها العديد ومنها جودة محركاتها وجودة تقفيلها والعزل الصوتي الفاخر الذي تحتوي عليه هذه السيارات، وتأتي سيارات فورد في المملكة وسط منافسة شديدة مع العديد السيارات الأخرى إلى أنها قادرة على المنافسة وتعد تورس من أنجح السيارات التابعة لعلامة فورد الأمريكية.

سيارات مستعملة للبيع فورد تورس في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة

هناك سيارة تورس موديل 2021، الحالة مستعملة وهي للتنازل على بنك الراجحي، ممشى السيارة هو 25 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة في الشرقية وهي باللون الكحلي، تم دفع 4 أقساط ومتبقى 56 قسط.

المتبقي على تملك السيارة بالكامل مبلغ 124 ألف و433 ريال سعودي القسط الشهري هو 1784 ريال.

انتهاء قسط السيارة سيكون في عام 2026 ومعدل الفائدة السنوية هو 7.18%.

حالة السيارة من الخارج جيدة ومن الداخل لا توجد بها ملاحظات، حالة المحرك طبيعية ولا تحتاج إلى مصروف.

فورد تورس بأسعار منخفضة وممشى قليل في المملكة العربية السعودية

هناك سيارة تورس موديل 2021 بممشى قليل للغاية وهو 900 كيلومتر، نوع الوقود السيارة تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة مستعملة، قير السيارة يعمل اتوماتيكيا لون السيارة اللون البني.

سعر السيارة التي تتواجد في الرياض هو 125 ألف ريال سعودي وهناك استعداد للتفاوض البسيط.

حالة السيارة وكالة من الداخل والخارج وكذلك حالة المحرك حيث أن ممشى السيارة قليل للغاية.

سيارات ford تورس رخيصة بحالات نظيفة في السعودية