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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كورولا وكامري والنترا 2013 فأكثر للبيع بأسعار رخيصة، توفرت للبيع اليوم بمدينة جدة سيارة تويوتا كورولا XLI 2016 نص فل بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 347 كيلو متر، تتميز بوسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح، تحكم من خلال المقود في النظام الصوتي والبلوتوث، مرايا جانبية كهربائية مع الطي أوتوماتيك وزجاج كهربائي، كشافات ليد، قفل مركزي، فتحات تكييف أمامية وخلفية، التشغيل عن طريق بصمة، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، جنوط 15 إنش كروم. السيارة لاتخلو من الرشوش على نظافة نتيجة صدمات بسيطة وضربة على الباب الأيمن، الماكينة والجيربوكس على الشرط والسيارة عليها سوم 38 ألف و500 ريال.

سيارات مستعملة كورولا وكامري والنترا للبيع

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة تويوتا كامري مستعمل 2013 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك و الممشى 429 ألف كيلو متر، السيارة باللون اللؤلؤي تتميز بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، النظام الصوتي والبلوتوث، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح والتشغيل الذكي، كاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية والمكيف أوتوماتيك، شاشة تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو و مرايا كهربائية.

تتميز السيارة كذلك بمقاعد جلد مع إمكانية تدفئة المقاعد، فتحة سقف،، أضواء بالكامل LED مع إنارات زينون، مدخل AUX/USB، وسائد هوائية وفرامل ABS وسنترلوك، تم ‏تغييرالماكينة للموتور قبل أربع سنوات وهي بحالة ممتازة. بالنسبة لحالة البودي فهناك طقة على باب السائق ورفرف يمين تم تغييره مع تعديل طرف الكبوت، أما باقي البودي فهو على الشرط والموتر مطوف الاستمارة الخاصة به 8 إلى 9 سنوات تقريباً. وصل السوم إلى 28 ألف ريال والبيع قريب.

عروض بيع سيارات مستعملة

تتوفر للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة هيونداي النترا مستعمل 2016 نص فل بنزين، محرك 2000 سي سي 4 سلندر نظام الحركة أوتوماتيك والعداد 300 ألف كيلو متر، السيارة بها رش حزام تجميلي فقط والسعر المطلوب 30 ألف ريال قابل للتفاوض. تتميز بدخول ريموت كونترول، إغلاق الأبواب كهربائية بالكامل، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية، فتحات تكييف هواء أمامية وخلفية، ربط الهاتف بلوتوث، حساسات خلفية، قفل مركزي، راديو AM/FM، مشغل CD، مدخل AUX، مدخل USB، كشافات ضباب وإضاءات LED.

تتوفر للبيع بجده سيارة هيونداي النترا 2015 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2.0 لتر مع جير أوتوماتيك والعداد 154 ألف كيلو متر، تتميز بنظام لتدفئة الدريكسيون والمراتب، مقعد كهربائي للسائق، عدد 6 وسائد هوائية، نظام ABS، التحكم بالثبات، أنوار أمامية بتقنية LED وأضواء ضباب. تتميز أيضاً بكاميرا خلفية وفتحة سقف وشاشة تعمل باللمس تدعم بنظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، مقود يحتوي على أزرار للتحكم بالنظام الصوتي، حساسات للمساعدة على الركن ونظام دخول بدون مفتاح مع زر لتشغيل وإيقاف المحرك، السعر المطلوب 38 ألف ريال.