تعرف علي سيارة التميز و الأناقة تويوتا راف 4 الجديدة كليا و تعرف علي مواصفاتها و سعرها

تويوتا اف ٤ الحديثة تم إجراء العديد من التعديلات عليها من حيث التعديلات والمواصفات، والتي أضفت عليها لمحة كبيرة من الفخامة، والرفاهية جعلها تتصدر باقي أنواع السيارات، في جميع الطرقات، حيث تصنف السيارة بأنها أحد السيارات العائلية، التي تتسع لجميع أفراد العائلة، كما حرصت الشركة المصنعة على توفيرها بالعديد من الألوان المختلفة التي تناسب جميع الأذواق.

مميزات تويوتا راف فور

حرصت الشركة المصنعة لسيارات تويوتا راف فور عند تصنيعها على تزويدها بالكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل بين جميع فئات السيارات المماثلة ومن أهم تلك المميزات ما يلي:

السيارة مزودة بعجلة قيادة مركزية تساعد على التحكم في كل من تهوية السيارة والتكييف.

يتوافر أماكن خاصة بالتخزين ناحية الأسفل بالمقصورة، مع تزويد بعض وسائل الترفيه والراحة.

مزودة بـ حاملات أكواب من الخلف والأمام.

يوجد بها ستيريو به FM/AM.

السيارة تحتوي على خمس سماعات مزودين بنظام صوتي GBL.

منفذ خاص باليو اس بي.

مرآة خلفية الرؤية بدون إطار.

كما يوجد بها نظام خاص لتنقية هواء المقصورة الداخلي.

جميع مقاعد السيارة من نوعية جلد softex.

يتم شحن الأجهزة لاسلكياً.

شاشة بحجم سبعة بوصات تعمل باللمس.

مواصفات سيارة راف فور 2022

السيارة مزودة بوسائد هوائية جانبية وأمامية.

نظام إنذار ضد مغادرة المسار.

نظام إلكتروني يساعد على التحكم في مدى ثبات السيارة.

مزودة بنظام كبح تلقائي عند التعرض لأي حالة طارئة.

نظام خاص لمراقبة ضغط إطارات السيارة

عيوب تويوتا راف فور 2022

حتى الآن ومع التطور التكنولوجي الكبير ومع زيادة مميزات سيارة تويوتا راف فور إلا أن هناك بعض العيوب البسيطة للسيارة من أهمها ما يلي:

عدم تمتع مقاعد السيارة الأمامية بالرفاهية الكافية.

هناك بعض الضوضاء التي تتسلل الطريق داخل السيارة.

السيارة باهظة الثمن مقارنة بالسيارات المنافسة.

سعر راف فور 2022

يبلغ سعر سيارة راف فور الحديثة 2022 مبلغ مائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، داخل الأسواق السعودية، أما بالنسبة لسيارة راف فور 2022 الكاملة المواصفات، فإنها سعرها يصل إلى مائة وسبعون ألف ريال سعودي.