أرخص وأقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة

1300أرخص وأقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022، سيارة سوزوكي فيتارا من السيارة التي انتشرت داخل أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية ومع بداية العام الحالي 2022 من المتوقع أن تحقق هذه السيارة نسبة كبيرة من المبيعات فهي تتميز بحجمها المناسب وتحتوي على عديد من المواصفات الموجودة في سيارات أخرى بثمن أعلى.

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل

تمنح شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ببعض الشروط والمميزات لجميع عملائها ومنها:

تبلغ قيمة القسط الشهري لسداد قيمة السيارة حوالي 1300 ريال سعودي.

لا يقوم العميل بدفع دفعة مقدمة من قيمة السيارة.

لا يحتاج العميل لوجود كفيل للحصول عرض تقسيط السيارة.

تمنح الشركة فترة سداد تصل حتى 60 شهر.

كلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط الشهري للسيارة.

تبدأ أسعار السيارة داخل المملكة السعودية بسعر 80 ألف ريال سعودي وتختلف الأسعار باختلاف فئات السيارة.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتمثل مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا فيما يلي:

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1600 سي سي وتصل قوته 120 نيوتن لكل متر.

أما عن أبعاد السيارة تتمثل في طول السيارة 4.42 مترًا وارتفاعها 1.71 متر بينما العرض 1.82 متر.

يبلغ أقصى سرعة للسيارة حوالي 100 كيلومتر لكل ساعة.

يعمل المحرك بناقل حركة يتم التحكم فيه أوتوماتيكيا وله 6 سرعات مختلفة.

يبلغ عزم دوران السيارة 156 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022