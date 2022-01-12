ملكة السيارات.. سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة كلياً وأبرز مواصفاتها واسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة كيا كارينز نتعرف عليها في هذا المقال حيث أن مختلف المشترين وكل من يرغب في الحجز لتلك الشاحنة يودون التعرف على أهم المواصفات التي تمتاز بها المركبة كيا كارينز ذات الخصائص الفريدة والتي من شأنها ن توفر لكل من يتواجد فيها سبل الراحة وملحقات لزيادة معدلات الأمن بالسيارة حيث أن الشركة العالمية كيا قد حرصت على إمداد السيارة بعدد من التجهيزات لقيادة آمنة للسيارة، وبالنسبة لكل ما يتواجد بالسيارة من تجهيزات فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة.

مواصفات سيارة كيا كارينز موديل 2022

أسعار ومواصفات سيارة كيا كارينز نوافيكم بالعرض والوصف الكامل عن كل ما يتعلق بتلك المعلومات التي تخص الشاحنة كيار كارينز ذات المواصفات القياسية والفريدة، حيث تعد السيارة من نوع السيارات الكروس أوفر الأكثر تميز ومن أهم المنافسين لتلك السيارة بجمهورية مصر العربية هي السيارة من ماركة شيفروليه والسيارة جيتور وفيما يأتي بيان كامل عن وصف السيارة الأكثر تميز كيا كارينز عن مواصفات سيارة كيا كارين ونذكر كافة المواصفات الأكثر تميز للسيارة كيا كارينز نطرحها من خلال السطور التالية:

التصميم يتسم بالقوة مع كونه يعد تصميما فريدا يميز السيارة ومقصورتها الداخلية تتسم باللمسة الرياضية مع روعة الأداء للسيارة وراحة المقاعد.

الجنوط المخصص للسيارة من نوعه الرياضي ويبلغ مقاسه ستة عشر بوصة.

سيارة إضاءتها نوعها سترامب ليد.

الشاشة تتوفر وتعمل باللمس وقياسها عشرة إنش.

النظام الخاص بصوت السيارة يعرف بالنظام bose.

تتوفر عدد ثمانية من السماعات القوية بالسيارة.

المحرك سعته تبلغ ما يعدل ستة سلندر.

العزم لدوران المحرك يبلغ مائتين واثنين وأربعين نيوتن لكل متر.

قوة محرك كيا كارينز مائة ثمانية وثلاثين حصان.

المحركات من النوع ديزل.

تتوفر وسائد هوائية للحماية من الاصطدام.

نظام الفرامل يمنع الانغلاق.

سعر سيارة كيا كارينز

السيارة من موديل كيا كارينز للفئة الأولى يعدل أربعمائة خمسة وستين ألف جنيه مصري، بينما من الفئة التالية فإصدارها يبلغ من السعر حوالي أربعمائة خمسة وتسعين ألف جنيه مصري بكل الأسواق المحلية.