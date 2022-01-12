تويوتا يارس هي سيارة يابانية متنوعة من الموديلات بأحجام ومواصفات مختلفة في جميع أنحاء العالم إنها واحدة من أكثر السيارات جاذبية على الطريق وهي واحدة من أفضل وأشهر مصنعي السيارات اليابانيين في العالم تجذب انتباه العديد من عشاق السيارات، وتتميز السيارة بحجمها الصغير والعديد من ميزات الأمان، وتتمتع السيارة بعدد من الخصائص المميزة التي تميزها بكفاءتها العالية، وإليكم في خلال الفقرات التالية من موقع ثقفني سنتعرف على الوحش الياباني الأكثر كفاءة.بسعر ومواصفات مذهلة سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية.

أبراز مواصفات تويوتا يارس 2022

تحظى سيارات تويوتا بشعبية كبيرة ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا في كل دولة أخرى تقريبًا وهي من بين أكثر السيارات شهرة في العالم.

تتمتع جميع فئات السيارات بأنظمة السلامة والأمن اللازمة مثل نظام الفرامل ومنظم السرعة وأنظمة أخرى يحتاجها السائق

تقليل استهلاك وقود السيارة بشكل كبير حيث إنها تستهلك فقط 6 لترات لكل 100 كيلومتر الجزء الداخلي من سيارة السباق تويوتا مليء بالميزات بما في ذلك شاشة لمس مركزية ونظام دخول آلي للسيارة

تتم صيانة السيارات بشكل مباشر بفضل وفرة قطع غيار السيارات ما بعد البيع المتوفرة في جميع الأسواق بأسعار معقولة لجميع الفئات

السيارة مزودة بأنظمة توجيه عالية الدقة لمساعدة السائق في موازنة السيارة وتجنب الاصطدام بالأضواء ثلاثية الألوان مما يجعل تشغيل السيارة أسهل.

لتصميم الداخلي السيارة من الداخل مميزة ومريحة وقد تم نحتها لتوفير أكبر مساحة ممكنة.

الاقتصاد في استهلاك الوقود تتمثل الميزة الأكثر بروزًا في Toyota Yaris 2022 في انخفاض استهلاك الوقود والذي ذكرناه سابقًا عند 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر أجزاء قابلة للإزالة الأجزاء التي يمكن التخلص منها متوفرة بكثرة في الداخل.

سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في الدول العربية