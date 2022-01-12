نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني الأكثر كفاءة.بسعر ومواصفات مذهلة سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الوحش الياباني الأكثر كفاءة.بسعر ومواصفات مذهلة سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية - ثقفني
تويوتا يارس هي سيارة يابانية متنوعة من الموديلات بأحجام ومواصفات مختلفة في جميع أنحاء العالم إنها واحدة من أكثر السيارات جاذبية على الطريق وهي واحدة من أفضل وأشهر مصنعي السيارات اليابانيين في العالم تجذب انتباه العديد من عشاق السيارات، وتتميز السيارة بحجمها الصغير والعديد من ميزات الأمان، وتتمتع السيارة بعدد من الخصائص المميزة التي تميزها بكفاءتها العالية، وإليكم في خلال الفقرات التالية من موقع ثقفني سنتعرف على الوحش الياباني الأكثر كفاءة.بسعر ومواصفات مذهلة سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية.
أبراز مواصفات تويوتا يارس 2022
- تحظى سيارات تويوتا بشعبية كبيرة ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا في كل دولة أخرى تقريبًا وهي من بين أكثر السيارات شهرة في العالم.
- تتمتع جميع فئات السيارات بأنظمة السلامة والأمن اللازمة مثل نظام الفرامل ومنظم السرعة وأنظمة أخرى يحتاجها السائق
- تقليل استهلاك وقود السيارة بشكل كبير حيث إنها تستهلك فقط 6 لترات لكل 100 كيلومتر الجزء الداخلي من سيارة السباق تويوتا مليء بالميزات بما في ذلك شاشة لمس مركزية ونظام دخول آلي للسيارة
- تتم صيانة السيارات بشكل مباشر بفضل وفرة قطع غيار السيارات ما بعد البيع المتوفرة في جميع الأسواق بأسعار معقولة لجميع الفئات
- السيارة مزودة بأنظمة توجيه عالية الدقة لمساعدة السائق في موازنة السيارة وتجنب الاصطدام بالأضواء ثلاثية الألوان مما يجعل تشغيل السيارة أسهل.
- لتصميم الداخلي السيارة من الداخل مميزة ومريحة وقد تم نحتها لتوفير أكبر مساحة ممكنة.
- الاقتصاد في استهلاك الوقود تتمثل الميزة الأكثر بروزًا في Toyota Yaris 2022 في انخفاض استهلاك الوقود والذي ذكرناه سابقًا عند 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
- تتوفر أجزاء قابلة للإزالة الأجزاء التي يمكن التخلص منها متوفرة بكثرة في الداخل.
سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في الدول العربية
- يبلغ سعر تويوتا يارس 2022 52 ألف ريال في المملكة العربية السعودية.
- ويبلغ سعر تويوتا يارس 2022 57 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية “الدرجة الثانية”
- ويبلغ سعر تويوتا يارس 2022 60 ألف ريال في “الفئة الثالثة” بالمملكة العربية السعودية.
- ويبلغ سعر تويوتا يارس 2022 350 ألف جنيه مصري في سوق “الدرجة الأولى” بجمهورية مصر العربية.
- سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في “الدرجة الثانية” بجمهورية مصر العربية 375 ألف جنيه.
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