القنبلة الساحرة الأكثر تألقاً تويوتا كورولا 2022 بأبراز المواصفات وسعرها في الأسواق المملكة العربية السعودية

كشفت تويوتا عن السيارة الصغيرة الأكثرتألقاً تويوتا كورولا 2022، التي تتمتع بمظهر باهر وأنيق بالإضافة إلى ميزات إضافية ورفاهية تكنولوجية تميزها عن المنافسة وتجعلها سيارة شهيرة ومميزة في جميع أنحاء العالم، لقد بذلت الشركة الكثير من الجهد لمساعدته على النمو ومنحته اهتمامًا خاصًا من أجل الحفاظ على مركزه، وكما لحفاظ على مركز كورولا التنافسي القوي ضد هيونداي إلنترا وكيا سيراتو وهوندا سيفيك من خلال توفير مواد فائقة الجودة وأنظمة أمان متطورة بسعر معقول، وإليكم في موقع ثقفني القنبلة الساحرة الأكثر تألقاً تويوتا كورولا 2022 بأبراز المواصفات والمميزات الأمان وسعره في الأسواق المملكة العربية السعودية.

التخصيصات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا 2022

تبرز السيارة منذ بداية نظام المكابح المانعة للانغلاق في الخلف، حيث أنها مزودة بنظام فرامل مانعة للانغلاق بالإضافة إلى مرحلتين مفصولة بأضواء نهارية بيضاء هالوجين.

جاءت السيارة مع مجموعة متنوعة من الخيارات والإضافات بما في ذلك عجلات رياضية مقاس 15 بوصة ومصابيح LED نهارية.

تقدم تويوتا كورولا 2022 أيضًا طرازات Active Plus والتي تحتوي على جميع ميزات الجيل السابق بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل مصابيح الضباب الأمامية والخلفية وأجهزة استشعار وقوف السيارات.

التخصصات الداخلية تويوتا كورولا 2022

السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ونوافذ كهربائية وشاشة عرض بيانات مقاس 4،2 بوصة ومرايا خارجية كهربائية للخلف.

من ناحية أخرى تم تجهيز كورولا بأنظمة ترفيه متنوعة لتلبية احتياجات عملائها في السوق السعودي بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على راديو FM ومكيف هواء وإمكانية ضبط مقعد السائق.

عوامل الأمان في تويوتا كورولا 2022

تأتي تويوتا كورولا 2022 بشكل قياسي مع عدد من ميزات الأمان بما في ذلك الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق وكذلك نظام توزيع المكابح الإلكتروني EBD ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP.

سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية

وبحسب موقع السيارات الرسمي في المملكة المتحدة فإن سعر السيارة يتحدد حسب الفئة المختارة على النحو التالي: