نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنبلة الساحرة الأكثر تألقاً تويوتا كورولا 2022 بأبراز المواصفات وسعرها في الأسواق المملكة العربية السعودية في المقال التالي
كشفت تويوتا عن السيارة الصغيرة الأكثرتألقاً تويوتا كورولا 2022، التي تتمتع بمظهر باهر وأنيق بالإضافة إلى ميزات إضافية ورفاهية تكنولوجية تميزها عن المنافسة وتجعلها سيارة شهيرة ومميزة في جميع أنحاء العالم، لقد بذلت الشركة الكثير من الجهد لمساعدته على النمو ومنحته اهتمامًا خاصًا من أجل الحفاظ على مركزه، وكما لحفاظ على مركز كورولا التنافسي القوي ضد هيونداي إلنترا وكيا سيراتو وهوندا سيفيك من خلال توفير مواد فائقة الجودة وأنظمة أمان متطورة بسعر معقول، وإليكم في موقع ثقفني القنبلة الساحرة الأكثر تألقاً تويوتا كورولا 2022 بأبراز المواصفات والمميزات الأمان وسعره في الأسواق المملكة العربية السعودية.
التخصيصات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا 2022
- تبرز السيارة منذ بداية نظام المكابح المانعة للانغلاق في الخلف، حيث أنها مزودة بنظام فرامل مانعة للانغلاق بالإضافة إلى مرحلتين مفصولة بأضواء نهارية بيضاء هالوجين.
- جاءت السيارة مع مجموعة متنوعة من الخيارات والإضافات بما في ذلك عجلات رياضية مقاس 15 بوصة ومصابيح LED نهارية.
- تقدم تويوتا كورولا 2022 أيضًا طرازات Active Plus والتي تحتوي على جميع ميزات الجيل السابق بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل مصابيح الضباب الأمامية والخلفية وأجهزة استشعار وقوف السيارات.
التخصصات الداخلية تويوتا كورولا 2022
- السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ونوافذ كهربائية وشاشة عرض بيانات مقاس 4،2 بوصة ومرايا خارجية كهربائية للخلف.
- من ناحية أخرى تم تجهيز كورولا بأنظمة ترفيه متنوعة لتلبية احتياجات عملائها في السوق السعودي بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على راديو FM ومكيف هواء وإمكانية ضبط مقعد السائق.
عوامل الأمان في تويوتا كورولا 2022
تأتي تويوتا كورولا 2022 بشكل قياسي مع عدد من ميزات الأمان بما في ذلك الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق وكذلك نظام توزيع المكابح الإلكتروني EBD ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP.
سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية
وبحسب موقع السيارات الرسمي في المملكة المتحدة فإن سعر السيارة يتحدد حسب الفئة المختارة على النحو التالي:
- أولا وقبل كل شيء 1500 CC XLI بكلفة 75 مليونا و 555 ريالا.
- فئة ثانية 1500 سي سي و إكزكيوتف XLI بتكلفة 79 مليون و 235 ريال.
- الدرجة الثالثة 1500 سي سي EXECUTIVE MRk بقيمة 85 مليون و 215 ريال.
- فئة 1500 CC GLE MR يبلغ سعرها 91 مليون 195 ريال.
- فئة 1800 سي سي XLI عالية الأداء بتكلفة 100 مليون 740 ريال.
- المركز السادس 2000 سي سي XLI بسعر 79810 ريال.
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