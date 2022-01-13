الوحش الياباني رجع من تاني كل شيء عن السيارة الرائعة تويوتا إف جي كروزر

تويوتا اف جي كروزر من أفضل السيارات التي طرحتها العلامة التجارية اليابانية تويوتا، تم إصدارها عام 2017 م وطرحت في الأسواق في العام نفسه، لم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات أو تحديثات عليها منذ ذلك الحين، حتى هذا العام 2022م، حيث قامت الشركة المصنعة بتزويدها بالكثير من التحديثات والتحسينات، فباتت مزودة بالكثير من الإمكانيات، التي جعلتها أفضل سيارة رياضية في عالم السيارات.

مواصفات سيارة تويوتا إف جي كروزر

تعد سيارة تويوتا إف جي كروزر واحدة من أفضل أنواع السيارات اليابانية التي قامت الشركة بإصدارها، كما حرصت على تزويدها بالكثير من المميزات التي جعلتها تتصدر باقي أنواع السيارات المماثلة في الفئة ومن أهم مميزاتها ما يلي:

تحتوي السيارة على محرك يضم ستة أسطوانات.

السعة الداخلية للمحرك حوالي أربعة لتر.

تصل قوة دفع السيارة إلى ما يقارب مائة وثمانية وستين حصان.

قوة عزم دوران السيارة الخاص بالمحرك تصل قيمته إلى ثلاثمائة وثمانية نيوتن لكل متر.

ناقل السيارة الحركي مقسم إلى أربعة سرعات مختلفة.

تعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي.

السيارة مزودة بالقفل دفرنس، ويقع خلف السيارة.

أهم مميزات السيارة

كما تمتلك السيارة الكثير من المواصفات الجيدة، فإنها أيضاً تحتوي على الكثير من المميزات التي تجعلها تفوق السيارات الأخرى من حيث المزايا:

جميع عجلات السيارة مصنعة من مادة الألمنيوم الخام، ويبلغ قياسها حوالي سبعة عشر إنش.

السيارة مزودة بكشافات ذات قوة عالية.

جميع مقاعد السيارة مريحة ومصنعة من القماش الخام.

السيارة مزودة بمكيف داخلي، كما يتاح تشغيله من خلال استخدام الريموت كنترول، بالإضافة إلى وجود فتحات التهوية.

سعر تويوتا اف جي كروزر

يثير فضول محبي السيارات معرفة سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر في ظل المميزات الكثيرة التي تحتوي عليها السيارة، وقد جاءت أسعار تويوتا اف جي كروزر كالتالي: