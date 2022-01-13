أخيرا.. وصول سيارة تويوتا رايز الجديدة كلياً 2022.. سعر تويوتا رايز في السعودية ومواصفاتها

تعتبر سيارة تويوتا رايز 2022 أحد الإختيارات المثالية للعائلات الصغير، ففي حالة بحثك عن سيارة ذات تصميم راقي، إلى حانب ذلك ذات مظهر رياضي فهي من السيارات الرياضية، فهذه السيارة هي اختيار مثالي، حيث أن سيارة تويوتا رايز الجديد كلياً هي سيارة من نوع الكروس أوفر suv، والجدير بالذكر أن شركة تويوتا قامت بالإعلان عن هذا الموديل تويوتا رايز 2022 أثناء ثاني أسابيع شهر ديسمبر الجاري 2021، وبذلك الاعلان نجحت في دخول المنافسة القوية بين السيارات التي تم طرحها لسنة الجديدة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على اهم مزايا ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الجديد كلياً والسعر الخاص بها.

أهم مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

سيارة تويوتا رايز 2022 تمتلك مجموعة من المواصفات الرائعة، وأهمها:

تمتلك سيارة تويوتا رايز 2022 محرك تصل قوته إلى 87 حصان، بينما سعة المحرك 2 لتر.

تبلغ سعة خزان الوقود ما يقرب 36 لتر.

السيارة تستهلك لتر واحد من الوقود لكل 20 كيلومتر.

يتكون محرك تويوتا رايز 2022 ثلاث اسطوانات، بينما تعمل السيارة من خلال الدفع الأمامي في إصدار تويوتا رايز 2022 المحدود.

السيارة تتسع لخمسة أشخاص.

جنوط السيارة مصنوعة من الألمنيوم يبلغ مقاسها 16 بوصة.

المحرك الخاص بسيارة تويوتا رايز 2022 يوجد به شاحن توربيني تبلغ سعته 1200 سم مكعب، بينما تبلغ قوته 83 حصان.

السيارة تأتي بطول 1710 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1600 مم.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء.

أنوار السيارة الخلفية تعمل من خلال تقنية الليد، بينما الأمامية تعمل بتقنية الهالوجين.

مزايا سيارة تويوتا رايز 2022

تتمتع سيارة تويوتا رايز 2022 بالعديد من المزايا التي تجعل عشاق السيارات يبحثون عنها ومنها:

أرضية السيارة الداخلية مضيئة.

مقاعد السيارة تم صناعتها من القماش.

تمتلك نظام الملاحة، ومكيف للهواء.

تمتلك السيارة نظام للأمان، ويتم تعديل الكرسي الخاص بالسائق من خلال أزرار التحكم.

يوجد بها شاشة للعرض.

تمتلك السيارة حساسات، وكاميرات مراقبة خلفية.

يوجد بها نظام مراقبة الإطارات.

تتصل بالواي فاي، وتمتلك مخارج لشحن الهواتف.

سعر سيارة تويوتا رايز 2022

سعر موديل تويوتا رايز xle يبدأ من 63,595 ريال سعودي.

سعر موديل تويوتا رايز limited يبدأ من 69,500 ريال سعودي.

يذكر أن سيارة تويوتا رايز 2022 تعتبر من أهم وأفضل السيارات التي طالما انتظرها عشاق العملاق الياباني تويوتا وذلك لما تتمتع به السيارة من مواصفات رائعة طالما انتظرها عشاق تويوتا رايز لذا كان وصولها إلى الدول العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة من أهم الأمور التي انتظرها عشاق تويوتا رايز في الآونة الأخيرة.