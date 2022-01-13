الأسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة لادا نيفا قد تم الإعلان عنها من قبل الشركة المنتجة والتي قد بدأت في الفتح لباب الحجز لهذا الموديل والذي يعتبر من الموديلات التي تطرح العديد من المواصفات الأكثر تميز وهذ ما يمنحها الانفراد بالتصميم والتميز بالمواصفات ومن خلال هذا المقال المطروحة نقدم وصف للسيارة مع ذكر كل ما تمتز به من تجهيزات تجعلها سيارة قوية من نوعية الشاحنات التي تخترق أصعب الطرق المتسمة بالوعورة وإليكم مواصفات سيارة لادا نيفا أو لادا برونتو مع تكلفة شراءها بالأسواق.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

نتناول من خلال هذا النقال الأسعار والمواصفات للسيارة والشاحنة الأكثر تميزا وقوة لادا نيفا2022 وهي التي تتمتع بالانفراد بخصائصها ومواصفاتها المميزة، مع ورود بعض التحديثات على آخر إصداراتها وتكون النسخة الجديدة من السيارة ذات قوة هائلة، والفئة الأحدث من هذا الإصدار يعرف باسم نيفا ترافيل وقد جاء باختلاف عن النسخة التي تسبقه ومن أهم ما قد تم طرحه من معلومات عن المواصفات للسيارة ما يلي السيارة تتمتع بالتصميم القوي لكي تكون في مواجهة أصعب الطرق.

تتوفر المصابيح للإضاءة القوية من نوع الليد.

المقاعد قد تم تعديلها وصنعها من أجود الخامات للمزيد من الراحة.

المقاعد قد تم تعديلها وصنعها من أجود الخامات للمزيد من الراحة. السيارة تتوفر بها العتبة المخصصة للحماية من الجوانب.

السيارة قد نالها التحديث للمقصورة من الداخل وكل إضافاتها مع توفر لمسات تعد كلاسيكية.

السيارة قوة محركها ثلاثة وثمانين حصان.

عزم الدوران بلغ مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

ناقل من النوع اليدوي مقسم لعدد خمس سرعات.

تتوفر لوحة من النوع الضوئي بالسيارة والطلاء مموه.

يتوفر نظام الأقفال من النوع التفاضلي من الأمام ومن الخلف بالسيارة.

الجنوط الخاص بالسيارة بالقياس الذي يعدل خمسة عشر بوصة.

أسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

أسعار سيارة لادا نيفا2022 لا تزال وحتى اللحظة الراهنة غير مطروحة ولم يتم الإعلان عنها من قبل شركتها المنتجة، ولكن السعر الخاص بالموديل السابق لهذا الموديل قد بلغت تكلف شرائه ما يعدل حوالي ستمائة اثنين وثلاثين ألف روبل أي حوالي ثمانية آلاف دولار.