أسعار ومواصفات الساحرة الكورية كيا سبورتاج 2022 بعد خطفها للأنظار في أوتوفيل

قامت شركة كيا الكورية الجنوبية بالإعلان عن سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة التي تعتبر من أهم السيارات التي لاقت صيت واسع في الأيام الماضية منذ أن ظهرت خلال احتفالات منطقة الرياض في مهرجان أوتفيل، وسنحرص الآن على عرض المواصفات وسعرها بالإضافة إلى إطلاع محبي هذا النوع من السيارات على شكلها الداخلي والخارجي ومن أي خامات تم صنعها، وإليك الآن التفاصيل الكلية حولها.

كيا سبورتاج 2022

تعد هذه السيارة من السيارات الفخمة التي تستطيع أن تجذب جميع الأنظار إليها، وهذا بسبب الشكل الخارجي المميز الذي يعد من أهم الأشياء التي تلفت وتجذب النظر إليها، بالإضافة أن الشركة الكورية حرصت على توفير أربع فئات خاصة من هذه السيارة، وهذا لأنهم يسعون دائمًا بالعمل على تحقيق جميع الأشياء التي يريدها المستهلك في سيارته وإليك الأربع فئات:

LX2022.

NightFall.

SX Turbo 2022.

EX 2022.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

بما أن هذه السيارة ضمن قائمة سيارات الدفع الرباعي الذي يعجب بها الشباب بالأخص، لذلك لنتعرف الآن على مواصفات هذه الكورية بشكل كامل:

الجزء الخارجي من السيارة مميزة للغاية وهذا لأنها سيارة تواكب العصر ومخصصة لفئة الشباب.

حرصوا على وضع اللمسات البسيطة في الجزء الداخلي منه وأضافوا العديد من الخامات المميزة لمستخدميها.

كما عملوا على وضع العديد من الخصائص التكنولوجية منها الشاشة المركزية التابعة للسيارة المتوفر بها العديد من الوظائف.

مساحة الخزان الداخلي يصل إلى 466 لتر، بالإضافة إلى أن السيارة تعمل على استهلاك الوقود 7.5 لتر وقود لكل 100 كيلو.

يمكنك توفير مساحة أكبر في السيارة وهذا لأن المقاعد الخلفية تتميز بآلية مميزة وهي أنه يمكنك طيها حتى توفر هذه المساحة.

تم العمل على وضع علبة تروس سريعة وهذا لكي تتمكن من الاستجابة للسرعات العالية.

كما أن السيارة مميزة ومرتفعة للغاية عن الأرض لذلك هي تتناسب مع أي بيئة تسير فيها.

لمحرك لديها وصل قوته إلى 140 حصان بالإضافة إلى أن عزم الدوران 16 نيوتن على المتر.

سعر كيا سبورتاج 2022

بما أن هناك أربع فئات من السيارة الجديدة للشركة الكورية إليك الآن السعر في بعض الدول العربية: