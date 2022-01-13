٨٠٠ ريال فقط تقسيط أرخص سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٢ في المملكة من عبد اللطيف جميل على سنوات طويلة

تعد سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢١ من السيارات المهم بصورة كبيرة للغاية والتي تعتبر من أهم أنواع السيارات الموجودة داخل الأسواق السعودية، حيث يتواجد العديد من الوكالات المختلفة والشركات أيضا التي تتنافس في تقديم العديد من العروض المختلفة على جميع أنواع السيارات الحديثة ومن بين تلك الشركات التي تكتسب ثقة وشهرة عالية للغاية بين مواطنين المملكة العربية السعودية هي شركة عبداللطيف جميل والتي تقوم بتقديم العديد من العروض المختلفة خلال الفترات الحالية حيث يمكنكم الاستفادة من أحدي السيارات المعروضة قيل انتهاء مدة العرض تابعوا معانا كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

عروض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل

حيث أنه تقدم شركة عبداللطيف جميل العديد من العروض المختلفة خلال الفترة الحالية حيث يتم توفير فرص في الوقت الحالي إلى سيارة سوزوكي ويتضمن العديد من المزايا والتفاصيل المهمة ومن بينها:

أولا يتم التقديم على أقسام السيارات المتواجدة داخل العرض دون دفع أي رسوم إدارية.

ثانيا تقوم الشركة بتسديد الدفعة الأولي من فترة السداد لمدة سنتين.

تتميز هذه العروض أنها مطابقة مع التقاليد الإسلامية.

حيث أنه يتم تقديم هذا العرض حتى يوم ٣١ اكتوبر من العام الحالي أو حتى نفاذ الكمية الموجودة في العرض.

أسعار الأقساط الشهرية موديلات سوزوكي المختلفة