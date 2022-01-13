العملاق الياباني وصل.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

أسعار ومواصفات سيارة اف جي كروزر تعد من أكثر المعلومات التي يبحث عنها مختلف الأشخاص من محبي البحث عن كل جديد بعالم السيارات حيث تعتبر السيارة الأفضل والأقوى إف جي كروزر لها العديد من المميزات، وتعتبر السيارة ممتلكة للكثير من المواصفات مع أفضل الخصائص والتي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات المنافسة أمثال سيارة موديل راش أو إحدى موديلات ماركة هيونداي أو سوزوكي وتعد مواصفات السيارة إف جي كروز هي التي تجعلها مؤهلة لتكون مقترح من بين المقترحات الأولى للشراء والاقتناء، وإليكم فيما يأتي السعر لتلك الشاحنة القوية وأهم مواصفاتها.

أسعار ومواصفات سيارة اف جي كروزر

فيما يأتي عرضًا كاملًا عن الأسعار والمواصفات المميزة والأقوى الخاصة بالسيارة اف جي كروزر حيث أن تلك السيارة تتمتع بعدد من التجهيزات مع توفر الكثير من الملحقات التي توفر لكل راكبي السيارة قدر عالي من الراحة والرفاهية طوال فترة التواجد بها مع الثبات العالي مهما كان الطريق صعب أو وعِر وفيما يأتي الوصف الكامل لأهم ما يتواجد بالسيارة ، مواصفات سيارة اف جي كروزر، المواصفات لسيارة اف جي كروزر تعد هي المميزة لها عن بقية الموديلات لأنواع الشاحنات المنافسة ومن أهم مميزاتها ومواصفاتها ما يأتي في النقاط التالي

السيارة بمظهر قوي وتصميم مميز من داخلها وخارجها.

تجمع بين مظهرها الشبابي مع توفر عنصر الكلاسيكية لإعطاء الهيكل الخاص بالسيارة قوة الثبات والعبور لأصعب الطرق.

الكابينة من الداخل مميزة ومتسعة ومغلفة بالكامل من مادة خام المطاط للتيسير من تنظيفها وتنظيف مقاعدها، كما يتوفر المنفاخ المخصص للإطار الداخلي.

قوة محرك بالغة مائتين ثمانية وستين حصان.

ناقل حركي يعمل بشكل أوتوماتيك.

الدفع الرباعي هو النظام المتواجد بالسيارة من نوع إف جي كروزر.

المحرك بالسعة التي تبلغ أربعة لتر.

أسعار سيارة اف جي كروزر

أسعار سيارة اف جي كروزر تتراوح ما بين حوالي مائة ستة وأربعين ألف ريال إلى مائة سبعة وستين ألف ريبال سعودي على حسب ما يتوفر بالسيارة من مستوى التجهيزات والفئة التي تنتمي السيارة لها