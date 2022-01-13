نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص أنواع السيارات… 30 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة 30 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة في السعودية، إن غلاء أسعار السيارات في السوق السعودي يدفع العديد من الناس إلى البحث عن السيارات الأرخص سعرا وتحتوي علي مميزات أيضا تمكنهم من التنقل بأمان وراحة إلى الأماكن المختلفة كالعمل والمناسبات، وتوجد عدة سيارات تتربع علي قائمة الأرخص سعرا والأعلى تقييما يبحث عنها الكثير من السعوديين وعن إمكاناتها المتعدة وهذه السيارات هي.

30 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة في السعودية

سيارة MGV السعودية

تتميز سيارة إم جي في بسعرها الاقتصادي في السوق السعودي حيث تباع بسعر 35 ألف ريال سعودي فقط.

ويوجد منها إصدارين مختلفين في الإمكانيات حيث أن الإصدار الأول من سيارة إم جي في يأتي بمحرك تصل سعته إلى 1.5 لتر ويعمل بقوة تصل إلى 107 حصان.

وتعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ذو أربع سرعات مختلفة.

كما تستغرق السيارة مدة 13.7 ثانية حتي تتسارع من الصفر وحتي 100 كيلو متر.

أما الفئة الثانية من إم جي في تعمل بواسطة محرك بسعة 1500 سي سي بينما تبلغ قوة المحرك 109 حصان.

الفئة الثانية وهي الأعلى سعرا يصل سعرها إلى 45 ألف ريال سعودي.

سيارة ميتسو ميراج

تعد سيارة ميتسو ميراج من السيارات الاقتصادية التي توفر الوقود وهي سيارة عملية تتمكن من السير مسافة 167 كيلو متر في ساعة واحدة.

تباع السيارة في السوق السعودي بسعر 30 ألف ريال سعودي فقط، وهو سعر مثالي مقارنة بمميزاتها المتعددة.

سيارة هافان الصينية

تعد سيارة هافان الصينية من السيارات الأعلى تقييما في السوق السعودي في الفئة السعرية القليلة، حيث تباع السيارة بسعر 85 ألف ريال سعودي.

الأعلى تقييما في السوق السعودي في الفئة السعرية القليلة، حيث تباع السيارة بسعر 85 ألف ريال سعودي. لها العديد من المواصفات الرائعة فهي تتميز بمحرك سعته 1.5 لتر، وتبلغ قوة المحرك 110 حصان.

وتعد من السيارات الرخيصة التي حققت شهرة واسعة بالرغم من إطلاقها مع بداية العام الجديد.

سيارة شنجان