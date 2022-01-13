نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة هيونداي سنتافي 2022 بمواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواصفات والأسعار للسيارة هيونداي جراند سنتافي واحدة من بين المركبات وأنواع الشاحنات التي تتوفر بالأسواق المحلية والعالمية ولها العديد من الخصائص والمزايا التي تجعلها من بين السيارات الأكثر طلبا بالأسواق لما لها من ميزات كثيرة تعد جاذبة للكثير من المشترين للاطلاع على كامل مواصفاتها وأسعارها الحالية بالأسواق، وإليكم خلال هذا المقال أهم التفاصيل التي تتعلق بالسيارة من الماركة العالمية هيونداي جراند سنتافي والتي تمتز بقوة الأداء وروعة التصميم.

مواصفات سيارة هيونداي جراند سنتافي موديل 2022

مواصفات وأسعار السيارة هيونداي جراند سنتافي تعد لافتة للأنظار لكل محبي عالم السيارات والشغوفين بكل جديد يضاف لتلك المركبات الحديثة من الماركات العالمية الأعلى تصنيفا ومنها تلك الماركة والموديل المميز لهيونداي جراند سنتافي وعبر الآتي توضيح لكامل المواصفات الخاصة بالسيارة من هذا النوع ، مواصفات شاحنة هيونداي جراند سنتافي

أهم ما تمت إضافته على المواصفات الخاصة بالسيارة هيونداي جراند سنتافي نتعرف عليه من خلال هذه من تلك النقاط القادمة والتي نعرض فيه كل ما يتعلق بمواصفات السيارة فريدة التصميم رائعة الأداء وذات الثبات العالي على الطريق:

السيارة من الداخل تعد متسعة وتكفي لعدد سبعة من الركاب.

الإطلالة بالكامل من الداخل ومن الخارج تعد جديدة ولافتة للأنظار.

السرعة القصوى لتلك الشاحنة تصل للقيمة مائتين وسبعة كيلو متر لكل ساعة.

المحرك من نوع ستة سلندر.

الوقود المستعمل لتلك الشاحنة هو الجازولين.

السيارة تم تزويدها بنظام التكييف من الداخل ويعمل بالريموت.

السيارة تم تزويدها بنظام التكييف من الداخل ويعمل بالريموت. يتوفر نظاما هائلا للمساعدة على الثبات والوقوف الذكي.

يتوفر أيضا نظاما للرؤية من الخلف لما يكون بمحيط السيارة.

يوجد الواقي الصدمات بالسيارة.

السقف الخاص بالسيارة من النوع البانورامي الأكثر تميز.

الجنوط متوفر بالقياس ثمانية عشر بوصة.

الميزة الخاصة بالدخول لمقصورتها الداخلية من دون مفتاح.

اسعار سيارة هيونداي جراند سنتافي

اسعار سيارة هيونداي جراند سنتافي بالمملكة العربية السعودية ومن النسخة الأولى لتلك النوعية المتميزة والأقوى من شاحنات هيونداي تبدأ من مبلغ يقدر بنحو مائة وثلاث ألف ريالًا سعوديًا، وما يقابله سبعة وعشرين ألف دولار.