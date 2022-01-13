بدون مقدم...أقوي وأرخص عرض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف الجميل بمواصفات ومميزات رائعة

عرض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا 2022، عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بمبلغ 1300 ريال فقط داخل المملكة العربية السعودية وهذا ما تقدمه شركة عبد اللطيف جميل بمناسبة بداية العام الجديد حيثُ يبحث الكثير من المواطنين عن أرخص عروض التقسيط لـ سيارة فيتارا وذلك للاستخدام سواء بهدف العمل أو هدف شخصي. من خلال مقالنا سوف نوضح عروض التقسيط على هذه السيارة ب 1300 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض التقسيط على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وذلك عن طريق:

يبلغ قيمة القسط الشهري لتقسيط السيارة بمبلغ 1300 ريال سعودي.

تصل فترة السداد حتى 60 شهر أي خمس سنوات.

لا يحتاج العميل إلى دفع دفعة مقدمة.

يحق للعميل اختيار طريقة التقسيط التي تناسبه وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا فيما يلي

يبلغ طول سيارة فيتارا حوالي 4.42 مترًا وعرضها 1.82 متر وارتفاعها 1.71 متر.

يبلغ عزم دوران السيارة إلى 156 نيوتن لكل متر.

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1600 سي سي.

تعمل السيارة بناقل حركة له 6 سرعات مختلفة.

تبلغ سرعة السيارة حوالي 100 كيلومتر في فترة 13 ثانية فقط.

تستهلك السيارة حوالي 5.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

مساحة قاعدة عجلات السيارة حوالي 2.5 متر.

تبلغ سرعة السيارة 180 كيلومتر في الساعة الواحدة.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تحتوي السيارة على كثير من المميزات ومنها:

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها وجود الوسائد الهوائية حيثُ تحتوي على 6 وسائد هوائية.

وتحتوي السيارة على مكيف هواء يقوم بتوزيع الهواء داخل السيارة بأكملها.

تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانعة للانغلاق حيثُ تعمل بنظام ABS.

تتميزين السيارة باحتوائها على مرايا تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على أربع مقاعد من الداخل.

وأهم ما يميز السيارة وجود نظام الايموبليزر والذي يعمل على حماية السيارة من السرقة.

توجد السيارة بعدة ألوان مختلفة لكي تناسب جميع الألوان فمنها الأبيض والأزرق والأحمر.

وفي نهاية مقالنا نكون قد ذكرنا كيفية الحصول على سيارة سوزوكي فيتارا بتقسيط 1300 ريال من شركة عبد اللطيف فيمكن من خلال معرفة العروض السابق ذكرها الحصول على السيارة بشكل سريع وبسيط.