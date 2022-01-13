نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة في سوق السيارات بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسعار وكل المواصفات التي تتعلق بتلك السيارة تويوتا جرانفيا نتعرف عليها خلال هذا المقال حيث تعد تلك الشاحنة من إنتاج الشركة العالمية تويوتا من أبرز نوعيات الشاحنات القوية والتي تعتبر ذات أهمية في عبور أصعب الطرق الأكثر وعورة فهي سيارة قوية قد تم تجهيزها لذلك، ومن خلال السطور التالية المقبلة نعرض كل المواصفات والتجهيزات الأساسية للسيارة حيث جاء الحرص من قبل مختلف مطوري نسخة السيارة تويوتا جارنيفا على أن يكون إصدارها هو الأحدث والأكثر تطورًا وفيما يأتي تكلفة الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا

الأسعار والمواصفات لسيارة تويوتا جرانفيا هي أكثر ما يتم البحث عنه من قبل كافة العملاء حيث تعد الشاحنة ذات قوة هائلة تبلغها الاختراق القوي لأصعب الطرق وقد تم الإطلاق لهذا الإصدار الحديث من تلك السيارة والتي تتمتع بقدرا عاليا من التميز في كل الخصائص والسمات سواء في المواصفات للسيارة ماركة تويوتا جرانفيا أو مميزات أداءها الرائع المزود بأعلى الخصائص القياسية والمطابقة لأعلى المعايير العالمية للسيارات، وإليكم وصفا عن المكونات لداخلية للسيارة ،مواصفات سيارة تويوتا جرانيفا

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا هي المبحث للكثير من الناس ونوافيكم بالعرض الكامل عن أهم تلك المواصفات للسيارة تويوتا جرانيفا المنافسة لأقوى الشاحنات على مستوى العالم ، من أهم المواصفات للسيارة تويوتا جرانفيا

أن تصميمها قوي ومميز ويتحمل العبور بالطرق الوعرة.

المحرك بالسعة ألفين سي سي.

قوة المحرك تبلغ مائتين ثمانية وسبعين حصان.

محرك السيارة فتيس من نوع سبيترونيك.

التوزيع الخاص بالفرامل يعمل بخاصية إي بي دي.

السيارة متمتعة بعدد أربعة إيبرياج.

الموتور الخاص بالسيارة سعته ستة سلندر.

توفر الوسائد الهوائية للوقاية من الرضوض والتصادمات.

توفر الوسائد الهوائية للوقاية من الرضوض والتصادمات. تتوفر بالسيارة الشبكة من النوع الأمامي والتي قد تم صنعها من خام معدن الكروم القوي ومتوسط الشكل الخاصة بها كتبت كلمة تويوتا.

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا

أتت الأسعار التي تخص تلك الأسعار على حسب الفئة التي ينتمي إليها كل إصدار حيث أن تلك السيارة من فئة أولى تتوفر بالسعر تسعمائة ألف جنيه مصري بينما السعر لها إن كانت من الفئة الثانية يبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه.