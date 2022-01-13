الغندوره وصلت السعودية...سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الجبارة

سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد، سيارة تعد من سيارات الجيل الثالث من تويوتا، وتأتي بتصميم قوي حيث تنقبض بسيارة العضلات التقنية، لها خيارين من المحرك يمكن اختيار بينهما ليه رياضية صنعت في اليابان، ويوجد 6 موديلات من تويوتا تندرا 2022 بإمكانيات مختلفة ومتعددة إرضاء جميع الأذواق.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد

تتميز سيارة تويوتا تندرا 2022 ب 7 خيارات لتصميم الشبك الأمامي، ويختلف جنوط السيارة بين الموديلات المختلفة ليتراوح ما بين 18 و20 بوصة.

ب 7 خيارات لتصميم الشبك الأمامي، ويختلف جنوط السيارة بين الموديلات المختلفة ليتراوح ما بين 18 و20 بوصة. ثم أن الصندوق الخلفي للسيارة يأتي بأحجام مختلفة (5.5 و 6.5 و 8.1 قدم).

تتميز سيارة تويوتا تندرا 2022 على شبكة أمامية على شكل اوميجا، ويوجد مصابيح ليد على جوانب الشبكة الأمامية.

على شبكة أمامية على شكل اوميجا، ويوجد مصابيح ليد على جوانب الشبكة الأمامية. جنوط العجلات BBS في فئة تويوتا تندرا TRD PRO 2022 تأتي بمقاس 18 بوصة، وتتميز بوجود شريط إضاءة مدمج، وهي مصممة للسير في خلال الطرق الوعرة.

ثم أن لوحة الانزلاق الأمامية للسيارة مصنوعة من الألومنيوم.

فئتي تندرا sr و sr 5 لها أداء متميز في التنقل اليومي، بينما sr 5 تعد أكثر ملائمة لمن يبحث عن سيارة رياضية فهي تتميز بعجلات trd مقاس 20 بوصة، كما يتوفر بها نظام تعليق رائع منخفض trd.

يتراوح طول قاعدة العجلات ما بين 145.7 و 164.6 بوصة.

أما طول تويوتا تندرا في الفئات المختلفة 233.6- 252.5 بوصة.

يبلغ عرض السيارة 80.2- 81.6 بوصة.

يصل ارتفاعها إلى 78 بوصة، وتتسع مساحة الركاب بحيث تتراوح ما بين 106- 122 قدم مكعب.

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022

أسعار تويوتا تندرا 2022