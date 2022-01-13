وووصل الوحش الالماني... سيارة اوبل موكا Opel Mokka 2022 الجديدة كليا بأقوي المواصفات

وووصل الوحش الالماني… سيارة اوبل موكا Opel Mokka 2022 الجديدة تعودنا في الإصدارات المطروحة مسبقًا من أوبل على الجودة والقوة، والتجهيزات عالية الكفاءة بالعديد من موديلاتها المختلفة، والآن فإننا على موعد قريب من طرح أحدث سيارات أوبل فئة موكا موديل 2022 الكروس أوفر، والتي تمتلك أكثر من ميزة فيما يتعلق بالتقنيات المتوفرة بها وإمكانياتها، وهي منافس قوي أمام السيارات من نفس الفئة الحجمية، لهذا فقد جمعنا كل تلك المعلومات عن السيارة في مقالٍ واحد لإفادتكم بشكلٍ جيد، وفيما يلي التفاصيل.

مواصفات سيارة أوبل موكا 2022

تمتلك سيارة اوبل موكا موديل 2022 الجديدة مواصفات قياسية مميزة، وتكون كالتالي:

حيث يأتي محرك السيارة بـ سعة 1364 CC، مع إنتاج قوة حصانية تقدر بـ 140 حصان.

بالإضافة إلى أن عدد النقلات به 6، وعدد الصبابات 16، كما يأتي المحرك بـ 4 سلندر.

هذا ويأتي أقصى عزم دوران للسيارة 200 نيوتن/ متر، في حين أن أقصى سرعة سُجلت لها 192 كم/ ساعة.

وتتوفر السيارة بعدد خمس مقاعد داخلية، مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وكذلك نظام ABS الخاص بالفرامل، ومثبت سرعة لها.

كذلك فإنها تحتوي على نظام حقن وقود إلكتروني، إضافةً إلى تكييف داخلي ونوافذ خلفية كهربائية، أيضًا فـ السيارة تأتي بـ إنذار سرقة.

مميزات سيارة أوبل موكا 2022

هذا بجانب أن أوبل موكا 2022 تحتوي على العديد من المزايا التي سنحاول سردها لكم في بضع نقاط، وتأتي تلك المميزات كالآتي:

حيث تتوفر السيارة بعجلاتٍ رياضية ممزوجة باللونين الفضي والأسود البراق، مع تصميم مروحي جذاب وبحجم 18 بوصة.

كما تأتي أوبل موكا 2022 بمصابيح خلفية وأمامية من الليد، مع أربعة أبواب لها.

علاوةً على أنها مزودة بـ سبويلر مميز بالخلف تم تثبيته أعلى زجاج السيارة الخلفي.

وتحتوي السيارة أيضًا على عادم ثنائي الأداء قوي، أيضًا تحتوي على كاميرا 180 درجة.

بالإضافة إلى أنها مزودة بحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش بالألوان مقاس 10 بوصة، وتأتي السيارة بـ قفل مركزي كذلك.

عيوب سيارة أوبل موكا 2022