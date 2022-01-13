الوحش الجديد .. سيارة سكودا كاروك 2022 الجديدة وابرز المميزات والعيوب وانواع المحركات

إليكم أبرز مواصفات وأسعار سيارة سكودا كاروك 2022 الجديدة بعد طرحها بشكل رسمي حيث كشفت شركة سكودا العالمية للسيارات عن مواصفات سيارتها الجديدة التي صممت كي تنتشر وبقوة في أوائل العام القادم 2022 وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة سيارات إس يو في الرياضية متعددة المهام والاستخدامات، كما أنها فئة مطورة من الجيل القديم الذي تم إصداره في عام 2017 وهي نسخة محسنة منه وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مميزات وعيوب السيارة في السطور القادمة.

مواصفات سيارة سكودا كاروك 2022 الجديدة بعد طرحها بشكل رسمي

تحتوي السيارة على 3 محركات وسنوضح بالتفصيل مواصفات كل محرك كالآتي:-

المحرك الأول

من النوع تيربو سعته 1000 سي سي (1.0 لتر) وقوته تبلغ 108 حصان.

أقصى عزم دوران له 200 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

2. المحرك الثاني

سعته تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) من النوع تيربو وقوته 150 حصان.

عزم دوران السيارة يصل إلى 250 نيوتن لكل متر مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 7 نقلات.

3. المحرك الثالث

سعته 2000 سي سي (2.0 لتر) ، 4 سلندر وقوته 190 حصان.

يدور بعزم دوران يبلغ 320 نيوتن لكل متر وناقل الحركة الأوتوماتيكي يحتوي على 7 سرعات.

مواصفات ومميزات سيارة سكودا الجديدة موديل 2022

تحتوي على 9 وسائد هوائية ووجود أنظمة استشعار التي تغلق النوافذ تلقائيًا عند استشعار الخطر.

الكاميرات الخاصة بالسيارة تدور بزاوية كاملة 360 درجة مئوية لكشف جميع نواحي الطريق أمام السائق.

مساعد قيادة ذكي عند الازدحام المروري وكشف المشاة.

خاصية الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

الإضاءات الخارجية تعمل بتقنية الليد التي تزيد من إضاءة المصابيح.

الشاشات الداخلية للسيارة ديجيتال تأتي بمقاسات 8 و10.5 بوصة.

تدعم خاصية الهواتف الذكية مثل أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

الجنوط الرياضية للعجلات تأتي بمقاس 17 و18 بوصة.نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

صوت محركها ضعيف جدًا مما يساعد في استرخاء الركاب والنوم في راحة أثناء الرحلات.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر عالي الجودة.

طول المقاعد مناسب لإراحة الرأس قليلًا إذا أراد الركاب النوم.

أسعار سيارة سكودا الجديدة في الأسواق السعودية

تبدأ أسعار الفئة الأولى من سيارة سكودا الجديدة من 98 ألف ريال سعودي.