ارخص تقسيط 800 ريال سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة كليا 2022 من عبد اللطيف جميل على ستون شهر

ارخص تقسيط 800 ريال سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة كليا 2022 أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية على عرض تقسيط لمدة 5 سنوات على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة والمتطورة، وتنتمي هذه السيارة اليابانية ضمن فئة السيارات الرياضية SUV متعددة المهام وتتوفر من السيارة عدة فئات متوفرة في المملكة العربية السعودية وتتميز السيارة بعدة مميزات ومواصفات معينة استطاعت أن تتوفق من خلالها على السيارات المنافسة لها ولكن للسيارة بعض العيوب التي سنقوم بذكرها أيضًا في السطور القادمة وكذلك أسعارها في السوق السعودية.

مميزات وإمكانيات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

طول السيارة يبلغ 4 أمتار و42 سم وعرضها متر واحد و82 سم.

ارتفاع السيارة يصل إلى متر و71 سم وأقصى عزم دوران للسيارة 156 نيوتن لكل متر.

سعة موتور السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ومقترن بتفيس أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

قوة الموتور تصل إلى 120 حصان ويتكون من 16 صبابة.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة ومعدل استهلاك السيارة من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

أقصى تسارع للسيارة من الصفر حتى 100 كيلو متر في غصون 13 ثانية.

طول قاعدة عجلات السيارة مترين و5 سم.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق وخاصية كشف النقطة العمياء.

مقاس شاشة عرض الوسائط 4.2 بوصة.

تنبيه السيارة عند الخروج عن المسار وخاصية الدخول الذكي للسيارة.

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب.

عيوب سوزوكي فيتارا 2022

خامات المقاعد الداخلية للسيارة ليست بالجودة المطلوبة.

مساحة المقاعد الوسطى داخل السيارة ضيقة وغير مريحة للأشخاص البالغين.

عملية صيانتها ليست سهلة وغير متوفر قطع غيار السيارة بالشكل المطلوب.

لا تحتوي في بعض الفئات على خيارات الدفع الرباعي للعججلات.

سعرها غالي مقارنة مع السيارات من نفس فئتها ومنافسة لها.

المقصورة الداخلية تفتقر للإبداع.

أسعار والتقسيط على سوزوكي فيتارا 2022 في السوق السعودية

قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل تقسيط على سعر سيارة سوزوكي موديل فيتارا الجديدة وجاء عرض التقسيط كالآتي:-