الوحش الجديد وصل السعودية.... سيارة نيسان اريا 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأحدث مواصفتها وأسعارها الجبارة

سيارة نيسان اريا 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأحدث مواصفتها وأسعارها الجبارة، يطلق في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية على سيارة نيسان أريا الوحش الجديد، وهذا الاسم قد أطلقته الشركة المصنعة اليابانية للسيارة، حيث أنها تتنافس دائماً في مجال السيارات الكهربائية، وتعد سيارة نيسان أريا 2022 من أحدث إصدارات نيسان المعروفة منذ أكثر من 20 عام، حيث أنها سيارة قوية وفعالة تتميز بتصميم رائع، كما أنها تتشبها مع المركبات الفضائية، حيث أنها تحتوي على إمكانيات فائقة وتنفرد بأنها من أوائل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في كافة أنحاء العالم، تدعم السيارة نظام القيادة الذاتية الذي يحمي من خطر التعرض لحوادث الطرق.

مواصفات سيارة نيسان اريا 2022 الجديدة كلياً

من المترقب أن تتوفر السيارة بالأسواق منذ أن بدء العام لا لا المقبل وسوف تتمتع سيارة نيسان اريا 2022 بالعديد من المواصفات منها الآتي:

السيارة تحمل تصميم خارجي متميز يحمي تقنيات فائقة الجودة وثلاثية الأبعاد التي تجعل من يقودها يشعر بأنه يقود

أحدى المركبات الفضائية.

يتم إصدار 4 فئات من السيارة وتحمل كل إصدار منه محرك مزدوج يعمل بقدرات متنوعة.

تحمل السيارة العديد من وسائل الترفيه الحديثة للغاية، على أن تعمل كافة الوسائل بتقنية اللمس وأيضاً بأنظمة الأمن والسلامة عند السير على الطرق.

قد تم تصميم السيارة بطراز يبهر كل من يراها حيث أنها أنيقة وكبيرة ومريحة للغاية لجميع الركاب وأيضاً للسائق.

جاء تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بشكل أنيق حتى تكون سيارة خرافية، تحتوي على شاشتين بمعدل 12.3 إنش يتم

استخدام واحدة منهم بهدف الترفيه، والشاشة الأخرى يتم استخدامها للمعلومات ومصنعة بطريقة سلسة حتى يكون من السهل

التعامل معها.

يوجد بالسيارة كونسول يوجد بوسط مقعدي المقاعد الأمامية، مع وجود طاولة صغيرة من الممكن القيام بطيها.

سعر سيارة نيسان اريا 2022 في السعودية

يذكر أن السيار ة لم تطرح في الأسواق حتى الآن، ومن المقرر أن يتم طرحها بالأسواق مع بدء عام 2022، ولكن الأسعار المتوقعة لها في أسواق المملكة العربية السعودية للفئة الأساسية تبدأ من 176.695 ألف ريال سعودي، وسوف يتم طرحها

في جمهورية مصر العربية حوالي 630 ألف جنيه، أما بدولة الإمارات تصل حتى 173.094 درهم.