المنافسه على اشدها.. كيا تكشف ملامح سيارتها الجديدة كليا «سبورتاج» أحدث موديل 2023 سيارة خرافية

المنافسه على اشدها.. كيا تكشف ملامح سيارتها الجديدة «سبورتاج» قامت شركة كيا اليابانية والتي هي واحدة من أشهر شركات السيارات حول العالم بالكشف عن ملامح سيارتها الجديدة كليًا كيا سبورتاج 2023 حيث أنها أصدرت مؤخرًا الطرازين السابقين لعامي 2021 و2022 والذي لاقى نجاح كبير جدًا وإقبال شديد جدًا من قبّل المشترين وشركات السيارات وأسواق السيارات العالمية والمحلية، وفيما يلي سنقدم شرح تفصيلي خاص بمواصفات وإمكانيات السيارة الجديدة من كيا والتي لا تزال تحت التجربة والاختبارات ولكن ملامحها التي تم الكشف عنها تبشر بالخير.

أهم مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

طول السيارة : 4660 مللي متر.

عرض السيارة : 1865 مللي متر.

ارتفاع السيارة : 1660 مللي متر.

طول قاعدة عجلات السيارة : 2755 مللي متر.

سعة المحرك الأول : 1600 سي سي (1.6 لتر).

قوة المحرك الأول : 180 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك : 265 نيوتن لكل متر.

الفتيس المقترن بالمحرك يعمل أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات وفتيس آخر يدوي مكون من 6 نقلات.

هناك محرك ثان للسيارة نوعه ديزل، سعته 2000 سي سي وقوته 186 حصان ويعمل بعزم دوران 417 نيوتن لكل متر.

المحرك الثاني يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

حجم الصندوق أو الحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 637 لتر.

تبدو السيارة من الأمام وكأنها أنف النمر وملونة باللون الأسود على الشبك الأمامي وعليها إضاءات نهارية ومصدر رياضي.

قدرتها كبيرة وثباتها عالي عند السير على الطرق الغير ممهدة والأراضي الوعرة.

مزودة بخاصية اختيار وضع التضاريس والتي تساعد في تكيف السيارة مع الظروف الجوية الخارجية.

تعمل بنظام التحكم الكهربائي وأنظمة تعمل على تعزيز الأداء الديناميكي للسيارة.

مقصورتها الداخلية واسعة ورحبة والديكور مميز وجذاب.

حجم ارجل السيارة في الصف الثاني تبلغ 1050 مللي متر ولوضع الرأس تبلغ 1000 مللي متر.

مقاعد الصف الأخير يمكن طيها وتحتوي على خاصية ADAS وهو نظام مساعدة السائق.

تحتوي على خاصية الركن الذاتي والمصابيح الأمامية فريدة من نوعها.

أسعار سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق السعودية

يتوفر من السيارة فئتين فقط ولكل فئة سعرها الخاص حيث:-