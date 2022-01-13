أحدث و أرخص السيارات العائلية …أرخص سيارات الدفع الرباعي العائلية الفخمة بالسعودية 2022

يرغب الكثير من الأشخاص في اقتناء سيارات تتناسب معهم وبالأخص من يملك أسرة يرغب في الحصول على سيارة عائلية بسعر مناسب ذات دفع رباعي، حيث أنها تنتمي للسيارات القوية التي تمكنه من السير على الطرق بالمملكة حيث أنها تشتهر بوجود طرق رملية وشوارع ضيقة وطرق واعرة، كما أن السيارة تتمتع بكفاءة كبيرة وقوة فائقة حتى تكون مناسبة للسير لظروف حالة الطقس المتغيرة، كما أن هذه النوعية من السيارات تتمكن من السير بكل سهولة عند هطول الأمطار.

أرخص سيارات الدفع الرباعي العائلية الفخمة بالسعودية

يوجد الكثير من أنواع السيارات ذات الدفع الرباعي التي تجمع بين الرقي والتميز والشعور بالراحة وتتمتع بكافة وسائل الأمان والرفاهية منها الآتي:

سيارة تويوتا لاند كروز في السعودية

تمكنت سيارة تويوتا لاند كروز بالحصول على المرتبة الثانية من بين الكثير من السيارات بالنسبة لحركة البيع، كما أنها تتمتع بمكانة مرموقة بين أنواع السيارات الرياضية بسبب استخداماتها المتنوعة.

وبالأخص أن السيارة مناسبة للغاية للسير على الطرق الصعبة وتتسم بالجمال وتتميز بالفخامة والرقي، ويبلغ سعرها 228.800 ريال سعودي.

سيارة هيونداي توسان في السعودية

السيارة مصنفة من بين أكثر أنواع سيارات ذات الدفع الرباعي والأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية منذ منتصف عام 2021، وقد تم تصميم السيارة بشكل رياضي، حتى يتم القيام برز النظرة المستقبلية للشركة.

كما أن السيارة تملك الكثير من المزايا والمواصفات التي قد جعلتها من بين أبرز سيارات الدفع الرباعي في المملكة، وقد تم طرح السيارة في الأسواق بسعر يبدأ من 93.35 ريال سعودي.

سيارة تويوتا فورتشنر في السعودية