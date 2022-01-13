الفريدة من نوعها نيسان سنترا 2022 اليابانية أفضل سيارة عائلية وأسعارها فى سوق السيارات السعودية

سيارة فريدة جديدة كليًا من نيسان قلبت سوق السيارات العالمي والمحلي رأسًا على عقب وهي سيارة نيسان سنترا 2022 وهذه عادة شركة نيسان اليابانية ومتوفر من السيارة ثلاثة فئات هم “سنترا S ، سنترا SV ، سنترا SR” ومتوفر الثلاث فئات لدى وكلاء شركة نيسان الآن، وتعد سيارة نيسان سنترا 2022 من أفضل السيارات الجديدة بالنسبة لمنافسيها في نفس العام ومن المتوقع انتشار ظهور هذه السيارة وسنوضح في مقالنا أهم مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022 .

أهم مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022 اليابانية الجديدة

عجلات السيارة مصنوعة من المعدن مقاس 16 إنش.

وتتميز يخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح.

مجهزة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

بينما النظام الصوتي الخاص بالسيارة مزود بـ 6 مكبرات.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش جودته عالية.

كما تحتوى على شاشة معلوماتية تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

تصميم الشبك على حرف V.

المصابيح الأمامية والخلفية مصنوعة من الليد.

بينما المقاعد الأمامية مزودة بنظام التدفئة.

عجلات السيارة مقاسها 18 إنش مصنوعة من الألومنيوم.

كما تحنوى على محرك سيارة مكون من 4 اسطوانات سعته 2 لتر وقوته 149 حصان والمحرك ثابت في جميع فئات السيارة.

السيارة تدور بسرعة تصل إلى 100كم لكل ساعة ومحركها مكون من 5 سرعات.

بينما معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 8.9 لتر تستطيع قطع مسافات حتى 100 كيلو متر.

طول السيارة 4615 ميللي متر وعرضها 1760 ميللي متر

بينما الارتفاع يصل إلى 1495 ميللي متر.

بينما طول قاعدة السيارة حوالي 2700 ميللي لتر.

وارتفاعها عن الأرض بمسافة 165 ميللي لتر.

حجم صندوق السيارة الخلفي حوالي 510 لتر.

ام الجنوط الرياضية مقاسها 16 بوصة.

مميزات سيارة نيسان سنترا الجديدة

مزودة ببرنامج BA لدعم الفرامل.

بها خاصية طي المرايا الجانبية وشاشات معلوماتية للوسائط متعددة المميزات.

أهم عيوب سيارة نيسان سنترا الجديدة

تجهيزات الأمان الخاصة بها ضعيفة نسبيًا.

مستوى ارتفاعها عن الارض منخفض إلى حد ما حيث يتسبب في بعض الأذى للسيارة من أسفلها.

التجهيزات الحديثة قليلة وغير متوفرة كليًا.

أسعارالسيارة في سوق السيارات السعودي الجديدة كليًا

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل عام 2022 في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ 82,882 ريال سعودي أي فيما يعادل 22.100 دولار أميركي.