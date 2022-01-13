أقوى سيارات الدفع الرباعى كيا نيرو 2022 وأهم المميزات والرائعه بالسيارة

أقوى سيارات الدفع الرباعى كيا نيرو 2022 نوضح لكم في مقالنا اليوم أبرز عيوب ومميزات سيارة كيا نيرو 2022 وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تتميز باستهلاكها الموفر للوقود وتعد هذه السيارة من السيارات التي تفوقت على منافسيها في السوق من نفس الجيل والفئة في العديد من المميزات والمواصفات وتعد شركة كيا الكورية ثاني أفضل شركات السيارات في جمهورية دولة كوريا وسنوضح بالتفصيل أبرز مواصفات سيارة كيا نيرو 2022 وأسعارها في سوق السيارات السعودي.

أقوى سيارات الدفع الرباعى وأبرز مواصفات السيارة في الأسواق

محرك السيارة من النوع EV بقدرة 170 كيلو واط وقوته 201 حصان يحتوي على

سعة المحرك اللترية 1.6 (1600 سي سي) مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 سرعات.

أقصى عزم دوران للسيارة 264 نيوتن لكل متر.

المرآة الداخلية للسيارة تستطيع كشف كل الطريق مما يتيح السلامة والأمان للسائق.

مستوى ربط السيارة من شاشة السيارة للهاتف عالي المستوى.

تحتوي السيارة على 7 وسائد تهوية من الخلف والأمام.

كاميرا السيارات عالية الجودة وعدد من مكبرات الصوت يعمل بنظام الإستريو العالي.

مقاس جنوط العجلات الرياضية يبلغ 16 بوصة.

طول السيارة يبلغ 4.375 مللي متر ووطول قاعدة العجلات 2.700 متر.

والوزن الكلي للسيارة حوالي 1.748 كيلو جرام.

سعة استهلاك السيارة من الوقود 45 لتر.

الجدار الخلفي للسيارة يحتوي على لوحة مصنوعة من مادة البلاتنيوم لحماية سقف السيارة عند حدوث الصدمات.

مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022

تتميز سيارة كيا الجديدة المتوقع طرحها في الأسواق في الربع الأول من العام القادم بعدة مميزات تتمثل فيما يلي:-

رادار عالي الجودة يساعدها ضد الصدمات المتكررة على الطرق.

نظام حساس خاص بالفرامل يوقف السيارة عند مرور المشاة أمامها بشكل أوتوماتيكي.

ومزودة بعد من الحساسات وكاميرا تدور بزاوية 360 درجة مئوية ويمكنها كشف الطريق من جميع النواحي.

تحتوي على الصافرة الإلكترونية التي تنبه السائق بضرورة انحرافه عن المسار الذي يسيره.

الأبواب يتم غلقها تلقائيًا مما يساعد على أمان الركاب وخاصة الأطفال.

عيوب سيارة كيا الجديدة كليًا في الأسواق السعودية

مقصورتها الداخلية ليست بجودة المقصورة الداخلية للمنافسين.

التسارع ضعيف.

أسعارها في السوق السعودية تصل إلى حوالي 110,617 ريال سعودي.