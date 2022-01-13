سيارة تويوتا أفانزا 2022 الاكثر توفيرا فى الوقود وأهم المواصفات والمميزات الرائعه بالسيارة

موضوعنا اليوم عن مواصفات وأسعار تويوتا أفانزا 2022 في سوق السيارات السعودي حيث أن سيارة تويوتا أفانزا 2022 من أفضل السيارات المقدمة هذا العام حيث قامت تويوتا بإصدار عدد من السيارات من سياراتها فئة أفانزا المميزة، وتعد السيارة من فئة السيارات الرياضية والاقتصادية نظرًا لأنها تتميز بعد مميزات تجعلها منفردة عن منافسيها من نفس العام وسنوضح لكم الآن أهم مميزات وعيوب السيارة مما يجعلها الخيار الأفضل وخاصة للفئة الشبابية.

سيارة تويوتا أفانزا 2022 الاكثر توفيرا فى الوقود

تتميز سيارة تويوتا أفانزا 2022 بعدة مميزات ومواصفات تجعلها الأفضل بين منافسيها وتتمثل المواصفات فيما يلي:-

محرك السيارة رباعي الأسطوانات، سعته حوالي 1500 سي سي وقوته 103 حصان، أقصى عزم دوران له 134 نيوتن لكل متر.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

معدل تسارع السيارة هو 100 كيلو متر لكل ساعة في 13.5 ثانية فقط.

بينما يبلغ معدل استهلاك السيارة ن الوقود حوالي 7.5 لتر عند قطعها مسافة 100 كيلو متر.

المقصورة الداخلية مصنوعة من قماش ذو جودة عالية ومكونة من نوافذ داخلية وخلفيات كهربائية.

كما انها مزودة بأقراص سي دي وMP3 وراديو.

مزودة بعدد ست سماعات حتى يمكن توصيل الصوت للراكبين بصورة جيدة.

بها خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون الحاجة لاستخدام المفاتيح.

الجنوط الرياضية مقاسها 15 بوصة والمصابيح الخارجية والداخلية تحتوي على تقنية الليد والمرايا الجانبية للسيارة كهربائية.

يبلغ طول السيارة حوالي 4.14 متر بينما عرضها 1.6 متر أما ارتفاعها فيصل إلى 1.7 متر وسعة حمولة حقيبتها الخلفية تصل إلى 128 لتر.

أهم مميزات السيارة

مزودة بنظام البلوتوث ومكابح خلفية.

سيارة موفرة جدًا في استهلاك الوقود.

مساحتها الداخلية جيدة ومناسبة جدًا.

بها الإنذار الذي يعمل تلقائيًا عند التعرض للسرقة.

السيارة مزينة ومطلية من الخارج بمادة الكروم.

عيوب سيارة تويوتا أفانزا موديل 2022

بالرغم من أن السيارة رائعة وبها مميزات متعددة تجعلنا من الممكن أن نتغاضى عن عيوبها ولكن يجب ذكر عيوبها للمهتمين وتتمثل العيوب فيما يلي:-

نظام تكييف الهواء بها ضعيف نسبيًا.

السيارة حجمها خفيف قليلًا.

أسعار سيارة تويوتا أفانزا في السوق السعودية

يبلغ سعر السيارة في السعودية حوالي 60.000 ريال سعودي.