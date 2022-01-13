الجديدة كلياً...ارخص واقوى سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 في السعودية بمواصفات جبارة واسعار خيالية

اقوى سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 في السعودية، من السيارات التي لاقت إعجاب الكثير من الناس هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 لأن سعرها متوسط وتصميمها المميز والراقي المواكب للعصر الذي جعلها محط اهتمام جاد العديد من العملاء وزادت مبيعاتها خاصة لاحتوائها على العديد من وسائل الترفيه والأمان الذي يجعلها في منافسة قوية مع العديد من السيارات الأخرى في نفس الفئة السعرية.

اقوى سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022

قد تحتوي سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 على العديد من المواصفات ومن أهمها هي :-

تعد هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 من السيارات الرياضية، حيث تبلغ سعة خزان السيارة للوقود حوالي 55 لتر.

السيارة مصممة بشكل يجعلها ترتفع عن الأرض لتكون سهلة في القيادة في الشوارع والطرق المختلفة.

مميزات سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022

السيارة ذات تصميم مميز وجذاب بالإضافة إلى مساحتها الواسعة سواء في المقصورة الداخلية أو في الحقيبة الخلفية للسيارة.

وهي إلى ذلك مزودة بفتحة سقف كبيرة، ومساحة الرؤية من داخل السيارة واسعه تساعد السائق على رؤية أكثر وضوحا.

تتميز بوجود شباة أنيقة ومظهر أنيق يجعلها تجذب الشباب الذي يسعى للحصول على سيارة رائعة بتكلفة متوسطة.

كما تحتوي على عمود أمامي ذو حجم كبير لكن لا يؤثر على عملية رؤية السائق للطريق.

تتميز القيادة في سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022 بالهدوء حيث أنها تعزل الأصوات الخارجية في أثناء القيادة فلا يشعر السائق بالإزعاج.

التصميم الخارجي للسيارة يتميز بالقوة والعصرية التي تدمر عدم التأثير في الهيكل الخارجي إذا تعرضت السيارة لأي حادث.

توجد أكثر من مساحة لتخزين الأغراض المتعددة في السيارة، كما تعد من أكثر السيارات مبيعا في نفس الفئة السعرية.

كما تتميز ارتفاع مقعد السائق مما يجعل الرؤية عن الطريق واضحة ويراه بشكل كامل

أسعار سيارة هيونداي كريتا فيست ليفت 2022