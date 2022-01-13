تسريب.. لكزس 2022 بهذا التاريخ في 2022 والمواصفات مفاجأة

لكزس 2022 مفخرة الأرض ووحش الصحراء الجديدة المنتظرة بشدة لدى جميع محبي السيارات في المملكة العربية السعودية، على موعد مع الإلتقاء مع الجمهور في وقت لاحق وقريب من هذا العام 2022، وتعتمد لكزس الجديدة على جاذبيتها المفرطة في التصميم من الخارج والداخل في نفس الوقت، ولا تنافس لكزس الجديدة إلا نفسها من حيث الأسعار وذلك لارتفاع أسعارها عن جميع منافسيها بفارق كبير خاصة موديل LX600 حيث من المتوقع أن يكون سعر الأخيرة حوالي 450 ألف ريال.

موعد طرح لكزس 2022 بهذا التاريخ في 2022 والمواصفات مفاجأة

بحسب العديد من التسريبات فأن لكزس عازمة على طرح عدد من الموديلات الجديدة في شهر يونيو القادم من العام الجاري 2022.

بحسب خبراء السيارات فأن الفئة التي من المتوقع أن تظهر بالتاريخ المشار إليه ستكون من فئة NX 250 و NX 350.

وفي الوقت نفسه سوف يتم نشر كل ما يتعلق من اخبار حول موعد طرح لكزس LX 600 الجديدة كليا في الوقت القليل المقبل.

أقوى مزايا LX600 الجديدة في المملكة العربية السعودية

محرك عملاق بقوة 409 حصان بالإضافة إلى نظام تعليق يتيح مستوى أعلى من الراحة أثناء القيادة الوعرة.

وكنا نشرنا قبل ذلك مقالة عن مواصفات لكزس الجديدة بالمقارنة مع لاندكروزر 2022 حيث تعد السياراتين أبرز المنافسين لبعضهم البعض.

وفي الوقت نفسه وبحسب الصور التي نشرتها لكزس عن سيارتها الجديدة، تمتلك LX 600 طابق هجومي أقوي يتسم بالشراسة.

أكثر ما يميز سيارات لكزس الوعرة الجبارة

الفخامة هي عنوان سيارات لكزس وهو ما يظهر في استخدامها لأعلى جودة من الخامات في التصنيع.

وفي الوقت نفسه السيارة مزودة بأحدث تكنولوجيا في مجال السيارات على أصعدة الأمان والتكنولوجيا.

الاعتمادية الكبيرة لدى السيارات اليابانية بشكل عام وخاصة في سيارات لكزس.

وكيل لكزس هو واحد من أقوى الوكالات في المملكة العربية السعودية وهو عبداللطيف جميل وهو وكيل علامة تويوتا أيضا.

موعد نزول لكزس 2022 الجديدة كليا إلى السعودية