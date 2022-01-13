سعر النترا 2021 ينخفض لأول مرة في عام 2022 بالسعودية.. انخفاض كبير

النترا 2021 من أقوى السيارات الناجحة في المملكة العربية السعودية، وتتبع السيارة شركة هيونداي الكورية، وتعد شركة هيونداي من علامات السيارات التي حققت انتشار في المملكة، وتقدم الشركة الكورية تنوعا في الموديلات ليغطي جميع الأذواق للمستهلكين وتجمع موديلات هيونداى بين القوة و الرياضية والأداء والأمان في تناغم جبار ومشجع على خوض المغامرات بمعظم أنواع الطرق لاسيما الوعرة الغير ممهدة وذلك في موديلات سنتافي وتوسان على وجه الخصوص.

سعر النترا 2021 ينخفض لأول مرة في عام 2022 بالسعودية

احتفظت النترا 2021 فئة سمارت 1.6 بسعرها الذي بلغ 78 ألف ريال حتى اقتراب انتهاء عام 2021.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر السيارة بعد مرور حوالي أيام قليلة من عام 2022 ليصبح 72 ألف و960 ريال سعودي.

وتتأثر أسعار السيارات بحركة السوق وآليات العرض والطلب وليست السيارات وحدها التي تتأثر بهذا الأمر.

سعر السيارة شامل ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ15% من سعر السيارة قبل الضريبة.

تقسيط النترا في المملكة العربية السعودية بأسهل الطرق

تتيح وكالة عبداللطيف جميل تقسيط النترا فئة سمارت 1.6 بقسط شهري يبلغ 1375 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه يتم دفعة أخيرة بعد انتهاء العقد تقدر بـ22 ألف ريال 205 ريال سعودي.

معدل الربح السنوي هو 21%، سعر الضريبة خارج الأرقام المشار إليها ويتم دفعها كاش منفصلة.

مدة عقد التأجير التمويلي هو 60 شهر ويمكن بيع السيارة بنظام التنازل بعد شرائها حال عدم الرغبة في إكمال سداد الأقساط.

مزايا النترا 2021 سمارت 1.6 في السعودية